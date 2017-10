Lars Klingbeil soll neuer Generalsekretär der SPD werden

In der SPD bahnt sich ein Wechsel auf der Position des Generalsekretärs der Partei an. Wie mehrere Medien am Donnerstagnachmittag übereinstimmend berichteten, soll Lars Klingbeil auf dem SPD-Bundesparteitag im Dezember den amtierenden Generalsekretär Hubertus Heil ablösen. Darauf hätten sich SPD-Chef Martin Schulz und der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil geeinigt. Weil hatte mit seinem Erfolg bei der Landtagswahl in Niedersachsen für den ersten Wahlsieg der SPD im Jahr 2017 gesorgt. Der 39-Jährige Klingbeil zählt zu dessen Vertrauten und gehört zum niedersächsischen Landesverband der SPD.

Erste Glückwünsche via Twitter

Klingbeil sitzt seit 2009 im Bundestag und gilt als Experte für die Bereiche Digitalisierung und Verteidigung. Als Vorsitzender der SPD-Abgeordneten aus Niedersachen und Bremen führte er in der vergangenen Legislaturperiode die zweitgrößte Landesgruppe der SPD-Bundestagfraktion an. Hubertus Heil hatte nach der verlorenen Bundestagswahl angekündigt, auf dem Parteitag nicht erneut als SPD-Generalsekretär zu kandidieren.

Im Netz sorgte die Meldung für positive Reaktionen. Simon Vaut, der sich im Innenleben der SPD gut auskennt, twitterte:

Ich finde @larsklingbeil ist ein exzellenter Vorschlag als #SPD Generalsekretär: Digitalisierungsexperte, glaubwürdig und klasse Wahlkämpfer — Simon Vaut (@simonvaut) October 19, 2017

Wolfgang Gründinger, Autor des vorwärts-Blog „Opakratie“, fügte hinzu:

Geil!!!!!!! Ich hab‘s seit langem gesagt und keiner wollte mir glauben!!! Find ich MEGA! Super @larsklingbeil ! https://t.co/dZLYkIpVDE — Wolfgang Gründinger (@wolfibey) October 19, 2017

Selbst von der politischen Konkurrenz gab es Glückwünsche an die Adresse von Klingbeil. Sven Kindler, Grünen-Bundestagsabgeordneter und Landsmann Klingbeils, twitterte: