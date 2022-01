Landratswahl: Den Menschen an der Ahr wieder Sicherheit geben

Von Carl-Friedrich Höck

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat das Ahrtal schwer getroffen. Gewählt wurde wenige Wochen später trotzdem. Weil auch Schulen und Altenheime zerstört worden sind, die eigentlich als Wahllokale vorgesehen waren, musste im Kreis Ahrweiler improvisiert werden. Es wurden sogar Busse eingesetzt, die mit „mobilen Urnen“ durch das Katastrophengebiet fuhren.

Diese wird es bei der Landratswahl im Kreis Ahrweiler nicht mehr geben. Für die Landratswahl am 23. Januar 2022 (und die eventuelle Stichwahl am 6. Februar) konnten sowohl in der Verbandsgemeinde Altenahr als auch in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder flächendeckend Wahllokale eingerichtet werden. Das teilt die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Insgesamt sind 29 Wahllokale geplant, davon sechs als „Zeltlösung“.

Viele Bürger*innen werden ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Bis zum 17. Januar wurden bereits an rund 31 Prozent der Wahlberechtigen Wahlscheine ausgestellt, die zur Briefwahl berechtigen. Das sind schon jetzt dreimal so viele wie bei der letzten Landratswahl 2015. Die Kreisverwaltung weist aber darauf hin: Wie viele Personen mit Wahlschein tatsächlich an der Briefwahl teilnehmen werden, lasse sich noch nicht sagen. Wer sein Haus oder seine Wohnung – also die Meldeadresse – aktuell nicht nutzen kann, kann sich trotzdem Briefwahlunterlagen zustellen lassen. Es sei auch möglich, neben der Wohnanschrift eine alternative Versandanschrift dafür anzugeben, so die Kreisverwaltung.

Wahlleiter Friedhelm Münch ruft in einem Video zur Wahlteilnahme auf. „Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und werden Sie aktiv“, appelliert er an die wahlberechtigten Bürger*innen des Kreises Ahrweiler. Mit einer hohen Wahlbeteiligung könnten sie ein Zeichen setzen, „dass wir in schwierigen Zeiten zusammenstehen“.