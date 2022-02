Kurzarbeitergeld verlängert: Aktuelle Fristen und Regeln

Dank der Kurzarbeiterregelung ist der deutsche Arbeitsmarkt gut durch die Corona-Krise gekommen. Das bestätigten Studien der OECD und des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) aus dem ersten Halbjahr 2021. Danach konnten knapp 2,2 Millionen Arbeitsplätze durch Kurzarbeit erhalten werden. Die Corona-bedingten Erleichterungen für das Kurzarbeitergeld halfen aber auch, Betriebe gut durch die Krise zu bringen, denn sie konnten Sozialbeiträge bei Kurzarbeit in voller Höhe von der Bundesagentur für Arbeit (BA) erstattet bekommen. Zur Begründung hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) immer wieder darauf verwiesen, dass Kurzarbeit zwar sehr teuer sei, Massenarbeitslosigkeit aber sehr viel teurer.

Kurzarbeit bis 30. Juni möglich

Nun werden sowohl die Bezugsdauer als auch der erleichterte Zugang für das Kurzarbeitergeld bis Mitte des Jahres verlängert. So hat es der Bundestag am Freitag beschlossen. Demnach soll beides noch bis zum 30. Juni weiter laufen. „Mein Ziel ist es, den deutschen Arbeitsmarkt im Interesse von Beschäftigten und Unternehmen weiter sich durch die Corona-Krise zu bringen“, schrieb Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dazu bereits Anfang Februar auf Twitter. Zuletzt wurden die entsprechenden Regelungen zum Kurzarbeitergeld im November 2021 angepasst und zunächst bis zum 31. März 2022 ausgedehnt.

„Aktuell steigen die Infektionszahlen in Deutschland so stark wie nie zuvor in dieser Pandemie“, sagte Heil damals zur Begründung. Daran hat sich insofern wenig geändert, als dass Robert-Koch-Insitut im Februar erneut Höchstwerte seit Beginn der Corona-Pandemie meldete. 2G beziehungsweise 2G+-Regelungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens hatten deutliche Auswirkungen auf den lokalen Einzelhandel, das Gastgewerbe und den gesamten Dienstleistungsbereich, wie Heil schon im November feststellte. Damals sagte er daher: „Mit der Kurzarbeitergeldverlängerungsverordnung bauen wir den betroffenen Betrieben und ihren Beschäftigten eine beschäftigungssichernde Brücke bis zum Ende des ersten Quartals 2022 und geben ihnen damit Planungssicherheit.“

Mit der Verlängerung der Kurzarbeiterregelung soll die maximale Bezugsdauer von 24 auf 28 Monate erhöht werden.

Unterstützung für Betriebe

Bis Ende Juni sollen ebenfalls die Zugangserleichterungen verlängert werden. So reicht es weiterhin aus, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten von Arbeitsausfall betroffen sind. Sonst muss mindestens ein Drittel der Beschäftigten betroffen sein. Außerdem müssen Beschäftigte auch weiterhin keine Minusstunden aufbauen, bevor Kurzarbeitergeld gezahlt werden kann.