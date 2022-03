Krieg in der Ukraine: Hier finden am Sonntag Friedensdemos statt

Es war ein großes Zeichen der Solidarität. Am letzten Sonntag im Februar versammelten sich in Berlin mehr als 100.000 Menschen, um gegen den Angriffskrieg von Wladimir Putin und für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Für den kommenden Sonntag sind nun erneut in fünf Städten Großdemos geplant. Ein breites Bündnis von Gewerkschaften, Naturschutzverbänden und Kirchen ruft dazu auf.

Solidarität auch mit den Menschen in Russland

Und auch die SPD mobilisiert. „Lass uns am Sonntag erneut gemeinsam für Frieden und gegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine auf die Straße gehen!“, schrieb Generalsekretär Kevin Kühnert am Freitag in einer E-Mail an alle Mitglieder. „Unsere Solidarität gilt auch den Menschen, die in so vielen anderen Städten Russlands ihre Stimme gegen den Krieg erheben. Wir sind tief beeindruckt von ihrer Kraft und ihrem Mut. Gemeinsam mit ihnen streiten wir dafür, dass Putin sofort alle Angriffe einstellt und sich aus der Ukraine zurückzieht.“

In diesen Städten sind am Sonntag Großdemonstrationen geplant:

Berlin ab 12 Uhr

Alexanderplatz

Hamburg ab 13 Uhr

Jungfernstieg/Ballindamm

Frankfurt ab 12 Uhr

Opernplatz

Leipzig ab 12 Uhr

Augustusplatz

Stuttgart ab 12 Uhr

oberer Schlossgarten

Auf der Internetseite standwithukraine.live werden regemäßig weitere Termine für Demonstrationen gesammelt.