Konservativer EU-Abgeordneter vergleicht Sozialdemokraten mit Nazis

Eigentlich sollte es am Mittwoch Vormittag im europäischen Parlament in Straßburg um Schlussfolgerungen aus dem EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober gehen. Business as ususal möchte man meinen. Doch als der konservative britische Europaabgeordnete Syed Kamall das Wort ergriff, kam es zum Eklat. „Wir müssen uns erinnern, dass Nazis nationale Sozialisten waren“, sagte Kamall, Mitglied der britischen Konservativen von Premierministerin Theresa May. Der Nationalsozialismus sei „eine Spielart des Sozialismus“.

Und in Richtung der sozialdemokratischen Fraktion fügte er hinzu: „Es ist eine linke Ideologie. Sie wollen dasselbe wie Sie.“ Auf wütende Zwischenrufe antworte Kamall: „Sie mögen wohl die Wahrheit nicht, oder?“

Ich weise auf das Schärfste die politische Entgleisung Syed Kamalls zurück, die Sozialdemokraten in die Nähe der Nazis zu rücken. Sozialdemokraten waren es, die mit aufrechtem Gang gegen den Faschismus gekämpft haben! — Udo Bullmann (@UdoBullmann) 24. Oktober 2018

Der Vorsitzende der S&D-Fraktion, Udo Bullmann, zeigte sich fassungslos „Es ist unbegreiflich, wie es ein Abgeordneter dieses Hauses wagen kann, das mörderische Naziregime mit den Sozialdemokraten in Verbindung zu bringen“, schäumte er und erinnerte daran: „Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in ganz Europa sind dem Hitler-Regime aufrecht entgegengetreten und haben dafür mit ihrem Leben bezahlt.“ Kamall habe „mit seinem unerhörten Vergleich diese tapferen Menschen verhöhnt“.

Der britische Abgeordnete entschuldigte sich daraufhin zwar bei Bullmann, unterstrich aber seine Meinung, dass der Nationalsozialismus eine linke Ideologie sei.