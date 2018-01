Woher kommt der Hass auf den Seeheimer Kreis?

Das Timing passte: Einen Tag vor dem Bundesparteitag der SPD, als die Scheinwerfer der Medien bereits auf die Sozialdemokraten ausgerichtet waren, schlugen die Seeheimer zu. Unter dem Titel „21 Thesen zur SPD im 21. Jahrhundert“ veröffentlichten sie ihr Strategiepapier zur Erneuerung der SPD. Ihre Forderung: „Gemeinsam eine moderne sozialdemokratische Idee von der Zukunft und dem Leben im 21. Jahrhundert zu entwickeln“ und nach der Klatsche bei der Bundestagswahl „nicht in eine Oppositionsromantik verfallen“.

Von Sachlichkeit keine Spur

Klare Thesen, die – deshalb das gute Timing – in den Tagen darauf für Diskussionen sorgen sollten. Was kurz nach ihrer Veröffentlichung geschah, dürfte aber auch die Seeheimer überrascht haben. Auf der Facebookseite des vorwärts liefen binnen weniger Stunden hunderte Kommentare ein, auch auf vorwärts.de wurde fleißig kommentiert. Während sich die Seeheimer die Mühe gemacht hatten, auf sieben Seiten ihre Vorschläge sachlich auszubreiten, war zahleichen Kommentatoren daran offenbar nur wenig gelegen. „Neoliberale Spargelschiffer“, „Totengräber der SPD“, „Pack“ und „rechtes Seeheimervolk“ waren nur einige der Bezeichnungen, mit denen sie die Seeheimer attackierten. Auch schärfere Beleidigungen waren dabei, wurden aber umgehend gelöscht.

© Ute Grabowsky / photothek.net Johannes Kahrs ist Sprecher des Seeheimer Kreises.

Doch woher kommt der Hass, der dem Seeheimer Kreis - laut Selbstbeschreibung eine Arbeitsgemeinschaft für moderne und pragmatische Politik innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion - entgegenschlägt? Johannes Kahrs, Sprecher des Kreises und Gewinner des Direktmandats in Hamburg-Mitte, sieht es so: „Im Kern ist da relativ viel Frust unterwegs und einige sind auch ziemlich unentspannt.“ Die Seeheimer würden es nicht anstreben, ein Flügel in der Partei zu sein. „Wir sind Sozialdemokraten und sehen uns als Neigungsgruppe in der Bundestagsfraktion, wie es noch zwei andere gibt“, so Kahrs weiter.

SPD-Linke fürchten Machtübernahme der Seeheimer

Frust, fehlende Entspannung, reicht das als Erklärung aus? Fakt ist: Viele linke SPD-Mitglieder kritisieren, die Seeheimer hätten zu viel Macht in der Partei. Tatsächlich sind nicht nur Parteichef Martin Schulz und Lars Klingbeil, neuer Generalsekretär der Partei, Mitglieder der Gruppe. Auch Thomas Oppermann, zuvor Fraktionschef und jetzt Bundestagsvizepräsident, ist Seeheimer, genau wie Carsten Schneider, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Doch droht der Partei deshalb, wie viele Kommentatoren warnen, ein „neoliberaler Kurs“ und der Abstieg der SPD in die Bedeutungslosigkeit?

„Die SPD ist keine neoliberale Partei, sie macht auch keine neoliberale Politik. Die Politik der SPD ist immer zuvor auf Bundesparteitagen oder in der Bundestagsfraktion beschlossen worden, wo alle Gruppierungen vertreten sind. Dass die Seeheimer dort eine absolute Mehrheit hätten, wäre mir neu“, sagt dazu Johannes Kahrs. Der 54-Jährige wehrt sich grundsätzlich gegen die Darstellung des Kreises als reaktionäre Gruppe innerhalb der Partei: „In der Presse werden wir immer als rechtskonservativ dargestellt. Wir selbst sehen uns so gar nicht. Wir sehen uns eher als Kreis von Pragmatikern, als die Realos der SPD.“

Kahrs wirbt für Toleranz und Zusammenhalt

Kahrs, der selbst immer wieder mit seinen pointierten Statements in den sozialen Netzwerken polarisiert, wirbt für etwas mehr Gelassenheit: „Wir streiten uns vielleicht manchmal darum, was der richtige Weg ist. Die Öffnung der Ehe für alle hat mir aber gezeigt, dass man aus unterschiedlichen Gruppen kommen und für das Richtige streiten kann.“ In Richtung der Kritiker des Seeheimer Kreises sagt er: „Ein bisschen mehr Toleranz, ein bisschen mehr Zusammenhalt können sicher nicht schaden. Man sollte sich nicht gegenseitig absprechen, ein guter Sozialdemokrat zu sein.“