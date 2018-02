Koalitionsvertrag steht - SPD holt Schlüsselministerien

Bei den Verhandlungen über eine mögliche neue große Koalition zwischen CDU/CSU und SPD hat es am Mittwochmorgen einen Durchbruch gegeben. Demzufolge einigten sich die Verhandlungspartner auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag. Auch erste Informationen zur Verteilung der Ministerien sickerten durch.

Berichte: Schlüsselministerien gehen an die SPD

Demzufolge wird die SPD die drei Schlüsselministerien in den Bereichen Außenpolitik, Finanzen sowie Arbeit und Soziales besetzen. Hinzu kommen die Bereiche Umwelt, Justiz und Familie. Entsprechende Meldungen verbreiteten sich Minuten nach der Einigung über die sozialen Netzwerke, sind aber bislang nicht offiziell bestätigt.

Ministerien #SPD für #Groko:

BMF

AA

BMAS

BMJ

BMFSFJ

Gordon Repinski (@GordonRepinski) February 7, 2018

Darüber hinaus wurden erste Details zu inhaltlichen Kompromissen bekannt. Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen, bis zuletzt einer der Zankäpfel zwischen Union und SPD, soll nach Informationen des „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ beschränkt werden. Demzufolge sollen in Betrieben mit weniger als 250 Mitarbeitern künftig maximal fünf Arbeitsverträge sachgrundlos befristet werden dürfen. Bei größeren Betrieben liegt die Grenze bei maximal zwei Prozent aller Beschäftigten.

Wird Martin Schulz Außenminister?

In der Gesundheitspolitik, bis zuletzt Streitpunkt zwischen SPD und CDU/CSU, einigten sich beide Seiten laut Agenturangaben auf die Gründung einer Kommission. Sie soll eine gemeinsame Honorarordnung für die gesetzliche und die private Krankenversicherung vorbereiten.

Während sowohl bei SPD als auch bei der CDU/CSU zunächst die jeweiligen Parteivorstände über das ausgehandelte Papier beraten wollen, kursieren bereits erste Gerüchte über die Besetzung der verschiedenen Ministerien. Demzufolge könnte SPD-Vize Olaf Scholz künftig das Finanzministerium leiten, SPD-Chef Martin Schulz will nach einer Meldung der „Bild-Zeitung“ Außenminister unter Bundeskanzlerin Angela Merkel werden.

Entscheidung liegt bei SPD-Mitgliedern

Die Entscheidung darüber, ob es tatsächlich zu einer erneuten großen Koalition - der dritten unter Führung Angela Merkels - kommt, treffen die SPD-Mitglieder. Am 4. März will die Partei das Ergebnis eines Mitgliedervotums über den nun vereinbarten Koalitionsvertrag bekannt geben. Das Interesse an der Abstimmungsteilnahme scheint riesig: Allein seit dem 1. Januar 2018 sind knapp 25.000 Menschen in die SPD eingetreten.

Unterdessen laufen in den sozialem Netzwerken erste Beiträge der Verhandler aus den Reihen der SPD ein:

Die Nachtschicht im Konrad-Adenauer-Haus hat sich gelohnt. In harten Verhandlungen hat die SPD wichtige Erfolge erzielt. Wir schaffen

Carsten Schneider (@schneidercar) February 7, 2018

