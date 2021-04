Klimapolitik der SPD: „Es geht darum, Chancen zu beschreiben.“

Es war – im Rückblick betrachtet – der Durchbruch für die Umweltpolitik in Deutschland. Am 28. April 1961 forderte Kanzlerkandidat Willy Brandt auf dem SPD-Parteitag in Bonn: „Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden!“ Und heute? Erneut steht das Land vor tiefgreifenden Veränderungen. Der Kohleausstieg und das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften, stellen die Menschen vor große Herausforderungen.

Welche Antworten kann und muss die SPD darauf geben? Darüber sprachen im April auf Einladung des „vorwärts“ die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Miersch und der Vorsitzende der NaturFreunde Michael Müller miteinander.