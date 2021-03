Klima statt Kohle: Wie Bottrop zur Musterstadt im Ruhrgebiet wird

In Bottrop hat die Zukunft vor zehn Jahren begonnen. 2010 gewann die Stadt den Wettbewerb „Klimastadt der Zukunft“ und wurde zum „Pilotprojekt InnovationCity Ruhr“ ernannt. Seitdem wird aus einem „typischen Stück Ruhrgebiet“ Schritt für Schritt eine Musterstadt in Sachen Klimaschutz.

Wo 2018 das letzte Steinkohle-Bergwerk des Landes stillgelegt wurde, werden pro Jahr dreimal so viele Privathäuser wie im Bundesschnitt aufs Energiesparen und die Nutzung Erneuerbarer Energien getrimmt. Schlüssel zum Erfolg sind kostenlose und unverbindliche Energieberatungen. Nach der Erstberatung folgt, wenn gewünscht, eine ebenfalls kostenlose Sanierungsbegleitung. Ein Großteil der Beratungen findet vor Ort statt. In Corona-Zeiten wurde dafür aufs Telefon und auf Videokonferenzen umgesattelt. Kurz vor Weihnachten fand bereits die 4.000 Energieberatung statt.

Ein SPD-Oberbürgermeister an der Spitze

„Seit nunmehr zehn Jahren arbeiten wir in der InnovationCity Ruhr an dem gemeinsamen Ziel, die CO2-Emissionen in Bottrop zu halbieren und aus der ehemaligen Kohlestadt eine Klimastadt zu machen“, sagt Bernd Tischler. Er wurde Bottrops Oberbürgermeister kurz bevor die Stadt InnovationCity wurde. Im vergangenen Jahr trat der SPD-Politiker seine dritte Amtszeit an. Tischler schwärmt von einem „bundesweit einmaligen Projekt, das ohne den Beitrag der Bürgerinnen und Bürger nicht vorstellbar wäre“.

Tatsächlich setzen sie in Bottrop stark auf Bürgerbeteiligung, auch Bildung ist ein wichtiger Teil des Konzepts. Insbesondere junge Menschen sollen in die Themen und Ziele eingebunden werden. Eines der mehr als 300 Einzelprojekte, die bisher im Rahmen der InnovationCity stattgefunden haben, will Themen wie Energieeffizienz und regenerative Energien in der Schule als „Mitmachstoff“ vermitteln und nicht nur als graue Theorie. So kommt Bottrop Schritt für Schritt seinem Ziel näher: klimaneutral werden.