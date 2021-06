Katarina Barley: Wie steht's um Frauenrechte in der EU?

Seit 2019 ist Katarina Barley Vizepräsidentin des Europaparlamentes. Die SPD-Politikerin zeigt sich besorgt über die Entwicklung in einigen Teilen der Europäischen Union. Mit Blick auf Länder wie Polen oder Ungarn sei durchaus eine Rückwärtsbewegung in Bezug auf Frauenrechte festzustellen. Barley räumt jedoch ein: „Das ist nicht nur ein europäischer Trend. Das ist auch eine weltweite Entwicklung.“ Ähnliche Tendenzen seien beispielsweise auch in den USA während der Präsidentschaft von Donald Trump feststellbar gewesen. Im Gespräch mit dem „vorwärts“ erklärt Barley daher, was die Europäische Union tut, um diesen antidemokratischen Tendenzen entgegenzuwirken.