Karl Lauterbach zu Corona-Impfstoff: So lässt sich Herdenimmunität erreichen

Am Montag haben die Unternehmen Pfizer und Biontech mitgeteilt, die Effizienz des von ihnen entwickelten Corona-Impfstoffs liege bei 90 Prozent. Ist das der lang erwartete Durchbruch im Kampf gegen das Corona-Virus?

Der Impfstoff ist tatsächlich der angekündigte erste Durchbruch, wenn die Ergebnisse sich in der Endauswertung bestätigen sollten. Ich habe nie am Erfolg von Impfstoffen gegen das Coronavirus gezweifelt. Aber wenn sich die 90 Prozent Wirksamkeit bestätigen, ist das tatsächlich ein Game changer. Mit einem Impfstoff, der so wirksam ist, lässt sich Herdenimmunität erreichen. Ich bin gespannt auf die Endergebnisse und die Wirksamkeit anderer Impfstoffe. Ich bin ganz sicher, dass auch andere Impfstoffe noch ihre Wirksamkeit In Kürze zeigen werden.

Wie lange würde es dauern, bis mit großflächigen Impfungen begonnen werden könnte?

Wir werden über das gesamte nächste Jahr Impfungen vornehmen müssen, um Herdenimmunität zu erreichen. Der Erfolg ist im übrigen nur erreichbar, wenn es auch andere wirksame Impfstoffe zusätzlich gibt. Mit dem einen Impfstoff alleine ist das Ziel nicht erreichbar. Daher ist noch kein Grund zur Entwarnung gegeben.

Die Bundesregierung entwickelt zurzeit eine Impfstrategie. Wer sollte aus Ihrer Sicht zuerst geimpft werden?

Dazu muss der deutsche Bundestag Regeln beschließen. Aber auf jeden Fall werden medizinisches Personal und Risikogruppen ein zentrales Element jeder Priorisierung sein. Es kommt auch darauf an, für welche Gruppen der Impfstoff besonders wirksam ist. Diese Daten haben wir noch nicht.