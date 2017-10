Kampfabstimmung in SPD-Fraktion um Bundestagsvizepräsidenten

In der vergangenen Wahlperiode stellte die SPD zwei Bundestagsvizepräsidenten. Im neuen Bundestag – mit den beiden neuen Fraktionen der AfD und der FDP – wird die SPD nur noch einen Vizepräsidenten stellen.

Union verweigert SPD zweiten Vizeposten

Die SPD-Fraktion hatte sich vergeblich bemüht, wie die Union auch weiterhin zwei Vizeposten zu stellen. Sie war damit jedoch am Widerstand von CDU und CSU gescheitert. Um den verbliebenen Vizeposten gibt es nun eine Kampfabstimmung in der Fraktion. Es treten drei Kandidaten an.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles schlägt mit Zustimmung des Fraktionsvorstandes Thomas Oppermann vor. Er war in der vergangenen Legislaturperiode Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und damit Amtsvorgänger von Nahles an der Spitze der Fraktion. Der Fraktionsvorstand sei, so Andrea Nahles, bei der Entscheidung über den Vizeposten zu der Erkenntnis gelangt, dass Thomas Oppermann „unter den grundlegend veränderten Bedingungen“ im Bundestag die SPD-Fraktion „am kraftvollsten und überzeugendsten im Präsidium vertreten“ könne.

Wird die SPD weiblicher?

Dem steht die Forderung gegenüber, die SPD müsse weiblicher werden und dementsprechend auch Spitzenpositionen stärker von Frauen besetzt werden. So bekommt Thomas Oppermann weibliche Konkurrenz. Neben der bisherigen Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt wird auch die ehemalige Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Christine Lambrecht, für das der SPD zustehende Amt des Bundestagsvizepräsidenten kandidieren.

Bei der Besetzung des Vizepostens in der SPD-Fraktion geht es nach Einschätzung von Beobachtern neben der Kompetenz und dem Geschlecht der Kandidaten auch um landsmannschaftliche Zugehörigkeiten und einen entsprechenden Proporz. Thomas Oppermann kommt aus dem Landesverband Niedersachsen, Ulla Schmidt aus Nordrhein-Westfalen und Christine Lambrecht aus Hessen.