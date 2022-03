Ingo Appelt: „Der sozialdemokratischste Kabarettist“

„Jetzt kommt der Ingo, der ist Sozi und er kann uns was erzählen“ – so werde er bei seinen TV-Auftritten regelmäßig angekündigt, berichtet Ingo Appelt in der aktuellen Folge von „SPDings“, dem „vorwärts“-Podcast. Er sei wahrscheinlich der „offizielle sozialdemokratische Kabarettist Deutschlands“, sagt der Comedian mit einem Augenzwinkern. Seit mehr als 35 Jahren gehört der in Essen geborene Komiker der SPD an. Aufgewachsen ist Appelt allerdings ab seinem 11. Lebensjahr im unterfränkischen Würzburg, wo er während seiner Lehre als Maschinenschlosser zunächst seinen Weg in die IG Metall und kurze Zeit später mit 17 Jahren auch zur Sozialdemokratie fand.

Als seinen sozialdemokratischen Gegenstand bringt Appelt eine Miniatur-Dampfmaschine mit. „Ich war offizieller Dampfmaschinenbauer“, sagt er zur Erklärung. Später macht er Karriere innerhalb der Gewerkschaft, arbeitet als hauptamtlicher Bildungsreferent für die IG Metall in Würzburg. Hauptberuflicher Comedian wird er erst später, nachdem er beim Abschlussabend eines Gewerkschaftsseminars mehrere Politiker imitierte und Spaß daran fand. „Ich bin in die SPD von meinem Betriebsratsvorsitzenden gelotst worden. Er hat gesagt: Ingo, du musst in die SPD. Sonst rutscht du mir zu weit nach links.“

Bis heute ist Appelt der SPD eng verbunden, unterstützte beispielsweise Bundeskanzler Olaf Scholz im vergangenen Jahr während des Bundestagswahlkampfes beim Abschluss in Köln. „Ich mag ihn sehr gern für seine ruhige Art. Genau deswegen hat er die Wahl gewonnen“, sagt er über Scholz.