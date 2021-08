Impfung: Parteivorstand ruft Mitmachkampagne ins Leben

Die Impfkampagne stockt, deswegen ruft auch der SPD-Parteivorstand eine Mitmachkampagne ins Leben, um die Herdenimmunität schneller zu erreichen. Davon ist Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts nämlich noch weit entfernt. Stattdessen bahnt sich bereits die vierte Corona-Welle an, seit einigen Wochen steigen die Infektionszahlen.

„Die Corona-Pandemie ist leider noch nicht vorbei. Um die Ausbreitung der vierten Welle zu stoppen, gibt es eine Lösung – Impfen“, sagen die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Dies solle helfen, wieder schnell in ein gewohntes Leben zurückkehren zu können. Ein Leben, in dem Feste mit Familie und Freunden genau so wieder auf dem Tagesplan stehen wie etwa ein Kino- oder Theaterbesuch, hoffen die beiden.

An der neuen Kampagne kann jede und jeder Teilnehmen, sie läuft unter dem Slogan: „Der beste Schutz ist der #Impfschutz“. Und so geht‘s:

Ein Foto von sich selbst machen - mit dem Pflaster auf dem Arm oder dem Impfzentrum im Hintergrund. Wichtig: Wenn der Impfpass zu sehen ist, darf die Chargennummer der Impfung nicht zu sehen sein. Die SPD stellt Vorlagen zur Verfügung, in der das eigene Bild dann eingesetzt werden kann - zum Beispiel mit Powerpoint. Bild einfügen, mit einem Rechtsklick „in den Hintergrund“ verschieben. Fertig. Jetzt die Datei exportieren und als jpeg-Bild speichern. So kann das Bild überall verbreitet werden – unter dem Hashtag #Impfschutz und #sozialepolitikfürdich wird es zum Teil der SPD-Impfkampagne.

Hier geht's zur detaillierten Beschreibung der Kampagne auf spd.de – inklusive der Vorlagen für soziale Medien und Ideen, mit welchem Text andere zur Impfung motiviert werden können.

Esken und Walter-Borjans werben für die Impfung

Die Parteivorsitzenden haben schon ihre Impf-Foto gepostet, Bilder von der Impfung des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gingen bereits durch die Medien. Saskia Esken schrieb am Mittwoch auf Twitter: „Ich bin geimpft, denn #Impfschutz ist der beste Schutz – nicht nur für mich, sondern auch für die Gemeinschaft! Gerade die junge Generation hat wegen #Corona auf vieles verzichtet und hat jetzt unsere #Solidarität verdient. Macht mit und werbt fürs #Impfen!“. Und Norbert Walter-Borjans postete:

Ich bin geimpft, denn #Impfschutz ist der beste Schutz - nicht nur für mich, sondern auch für die Gemeinschaft! Gerade die junge Generation hat wegen #Corona auf vieles verzichtet und hat jetzt unsere #Solidarität verdient. Macht mit und werbt fürs #Impfen! pic.twitter.com/ZlAcnOp4Vb — Saskia Esken (@EskenSaskia) August 11, 2021

„Impfen ist ein solidarischer Pakt“, so die beiden Parteivorsitzenden. Vor allem hätten sich Kinder und Jugendliche diese Solidarität verdient. Nachdem sie im vergangen Jahr Solidarität mit der älteren Gesellschaft gezeigt haben und sehr unter den Einschränkungen litten und leiden, betonen Esken und Walter-Borjans. Deshalb rufen Sie dazu auf: „Lassen Sie sich impfen und schützen Sie sich und Ihre Lieben!“