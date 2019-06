Historisches Bündnis in Bremen: Ampeln stehen auf Rot-Rot-Grün

Nach der Bremer Bürgerschaftswahl blieb die Situation zunächst unklar. Für die Fortsetzung des bisherigen rot-grünen Regierungsbündnisses reichte es nicht. Zudem erzielte die SPD ihr schlechtestes Ergebnis seit 1946 und landete erstmals hinter der CDU. Doch Bürgermeister Carsten Sieling hatte am Wahlabend noch nicht aufgegeben: „Wir blicken in die Zukunft und wollen gestalten.“ Nun sind es danach aus, dass Sielings SPD auch in den kommenden vier Jahren die Regierung in Bremen anführen könnte.

Lauterbach: Modell für den Bund

Denn der Landesvorstand der Bremer Grünen hat sich für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen ausgesprochen. Zuvor hatten die Grünen auch mit CDU und FDP Gespräche über ein mögliches Jamaika-Bündnis geführt. Doch nun stehen die Ampeln in der Hansestadt auf Rot-Grün-Rot. Es wäre das erste Regierungsbündnis mit Beteiligung der Linkspartei in einem westdeutschen Bundesland. Entsprechend zahlreich sind auch die bundespolitischen Reaktionen.

Der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach schrieb bei Twitter: „Extrem erfreulich! Ich fordere ein Rot-Rot-Grünes Bündnis seit Jahren, weil nur das echten Wandel in der Umwelt- und Ungleichheitspolitik bringt. Auch im Bundestagswahlkampf muss für ein solches Bündnis gekämpft werden.“ Auch der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Ralf Stegner kommentierte: „In Bremen könnte es zu einer rot-grün-roten Regierungskoalition kommen. Hoffnungsvolles Zeichen, dass es nicht nur Rückschritt überall gibt.“

Landesvorsitzende: Große Übereinstimmungen

Die Bremer Landesvorsitzende Sascha Karolin Aulepp sagte auf Nachfrage des „vorwärts“ zum sich anbahnenden Dreierbündnis: „Wir haben mit den Grünen und der Partei Die Linke Sondierungsgespräche geführt. Dabei ist deutlich geworden, dass es große Übereinstimmungen gibt, um eine stabile Zusammenarbeit für die Menschen in Bremen und Bremerhaven zu realisieren.“

Sie werde daher dem Bremer Landesvorstand vorschlagen, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Das Gremium tagt am Freitagabend, um die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu beschließen und eine SPD-Verhandlungsgruppe einzusetzen. Am Samstag findet zudem ein Landesparteitag der SPD statt.

Ambitionierter Zeitplan

Anschließend verfolgen die drei Wunschpartner einen ambitionierten Zeitplan. Am 3. Juli konstituiert sich die neue Bremer Bürgerschaft. Schon eine Woche später könnte Carsten Sieling als Bürgermeister wiedergewählt werden. Wenig Zeit also für Koalitionsverhandlungen. Allerdings lassen alle Parteien verlauten, so verhandeln zu wollen, dass es klappt mit dem Wunschbündnis. Konflikte könnten in den Bereichen Verkehr und Wirtschaft drohen. Allerdings wurden zahlreiche Streitpunkte bereits in den Sondierungsgespräche abgeräumt.