Heimat endet nicht am Ortsschild

Derzeit fahre ich oft in meine alte Heimat Weilburg. Das Adjektiv macht dabei schon sofort klar, dass es woanders eine neue Heimat geben muss, doch dazu später. Bleiben wir bei den Wurzeln, meiner Herkunft. Folgen Sie mir in eine idyllische, leicht hügelige Region mitten in Hessen.

Wilde Emotionen

Dort steht mein Elternhaus; dort befindet sich der Ort, an dem ich das Fahrradfahren genauso wie das Lesen und Schreiben lernte; dort bekam ich meinen ersten Kuss und war nicht nur das erste Mal berauscht, sondern auch hart gefrustet vom Dasein als Teenager an sich und dem verpennten Landleben im Allgemeinen. Kurzum: wilde Emotionen, auch weil diese eine Heimat irgendwann so nervte. Ein Anker war mir mancher Sport, Identität konnte besonders meine aufkeimende Leidenschaft für spezielle Musikgenres und alles was damit einherging stiften.

Die Erinnerungen an früher auf dem Dorf, meine Urheimat – wenn Sie wollen, sind glücklicherweise positiv besetzt. Doch das dürfte nicht für jeden gelten, es gibt Umstände, auf die ein Kind nun mal wenig Einfluss nehmen kann – wie auf seine Herkunft.

Ein Hafen der Geborgenheit

Der Duden definiert Heimat mit geographischen Begrifflichkeiten. Mir persönlich ist das zu wenig. Denn Heimat kann mehr als ein Ort, mehr als zwei, drei Orte sein. Sie ist ein Hafen der Geborgenheit und spendet Orientierung, heißt für mich: vor allem Familie und Freunde. Denken Sie gerade etwas anderes? Es wäre durchaus verständlich, weil Heimat so herrlich subjektiv ist.

Verlasse ich mein früheres Zuhause und mache mich auf den Weg in die Großstadt Berlin, die neue, frei gewählte Heimat, spüre ich es jedes Mal. Die Schauplätze von einst sind für mich heute maximal ein Surrogat. Lebendig bleiben dagegen die Erinnerungen. Und diese habe ich immer dabei. Deshalb endet Heimat nicht an einem Ortsschild, einer Grenze.