Hate Speech-Gesetz: Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen!

Nippel statt Hetze – so hieß eine Aktion des Berliner Fotografens Olli Waldhauer im Herbst 2015. Zu sehen war eine halbnackte Frau und ein Mann, der eine Hassbotschaft in die Kamera hielt. Der Untertitel war: „Eine dieser Personen verstößt gegen die Regeln von Facebook“. Und tatsächlich wurde der Beitrag recht schnell gelöscht – wegen der Brustwarzen der Frau.

Niedrige Löschquoten bei Facebook und Twitter

Viele Nutzerinnen und Nutzer, die bereits Hasskommentare bei Facebook gemeldet haben, wurden mehrfach enttäuscht. Häufig war die Rückmeldung, dass der entsprechende Beitrag nicht gegen die Community-Regeln verstoßen würde. Die Bundesregierung versuchte lange Zeit, die sozialen Netzwerke mit Selbstverpflichtungen zu einem besseren Kampf gegen Hass im Netz zu motivieren. Doch diese brachten nicht den gewünschten Erfolg: laut Bundesregierung löschte Facebook nur in 39 Prozent und Twitter nur in einem Prozent der Fälle. Dies war die Motivation für das Bundeskabinett, das so genannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) zu verabschieden. Der Bundesjustizminister möchte mit diesem Gesetzesentwurf noch vor der Bundestagswahl Hate Speech und „Fake News“ im Internet bekämpfen.

Soziale Netzwerke müssen nun vierteljährig berichten, wie sie mit Beschwerden umgegangen sind. Ebenso, und dies ist der sehr problematische Aspekt, müssen die Anbieter offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden und generell rechtswidrige Inhalte generell innerhalb von sieben Tagen entfernen (löschen oder sperren). Andernfalls drohen Bußgelder bis zu fünf Millionen Euro.

Rechtsdurchsetzung bei Hasskommentaren verbessern

In der „Deklaration für die Meinungsfreiheit“, die viele Digitalvereine und -verbände unterzeichnet haben, wird vor allem die zuletzt genannte Übertragung von Rechtsdurchsetzung an Privatunternehmen kritisiert. Das soziale Netzwerk muss entscheiden: Ist ein Post, ein Bild oder ein Kommentar rechtswidrig? Da hohe Strafen drohen, wird vermutlich im Zweifel gelöscht. Wurde in der Vergangenheit also zweifelsfrei zu wenig gelöscht, könnte sich die Situation nun umkehren: das Melden eines Beitrags könnte fast immer zu einer Löschung führen.

Im Gesetzesentwurf ist eine verpflichtende Kontaktstelle bei den Anbietern von sozialen Netzwerken vorgesehen. Diese ist dringend nötig, um Auskünfte zu den Urhebern mutmaßlich strafbarer Inhalte zu erhalten und diese strafrechtlich zu verfolgen. Ein von Facebook gelöschter Post lässt sich schließlich auch umformulieren und neu veröffentlichen. Das NetzDG sollte sich daher vor allem um die Verfolgung der Verantwortlichen von Hassbeiträgen kümmern, nicht um das Löschen durch Privatanbieter.

„Fake News“ werden sich kaum aufhalten lassen