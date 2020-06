„Halten Sie endlich Ihren Schnabel!“ SPD-Abgeordneter knöpft sich AfD-Mann vor

In der Sitzung des baden-württembergischen Landtags fielen am Mittwoch deutliche Worte. Von „Idioten“ war die Rede, die die „Härte des Gesetzes“ spüren müssten. Das Thema, das die Gemüter erhitzte, waren die Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag des vergangenen Wochenendes. Mehrere hundert Jugendliche hatten Polizist*innen angegriffen, randaliert und Geschäfte verwüstet.

Stoch: AfD macht Staat und Polizei verächtlich

Als der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch in seiner Rede den Polizist*innen für ihre Besonnenheit dankte, dass sie nicht zur Waffe gegriffen hätten, wurde er mehrfach vom AfD-Abgeordneten Stefan Räpple unterbrochen. Schließlich platzte Stoch der Kragen. „Halten Sie jetzt endlich Ihren Schnabel!“, rief er Räpple von Redner*innenpult aus zu. „Sie sind die, die diesen Staat verächtlich machen – jeden Tag und auch unsere Polizei.“ Applaus bekam Stoch dafür nicht nur von seiner Fraktion.

Die AfD versucht die Landtagsdebatte zu den Gewaltexzessen in #Stuttgart immer wieder zu stören und zu unterbrechen. Das lässt sich unser Fraktionsvorsitzender @StochAndreas nicht bieten und liest den Demokratiefeinden von rechts die Leviten! 🔥🔥💪💪 #noafd pic.twitter.com/H3p141t02J — SPD Fraktion BW (@spdlandtagbw) June 24, 2020

Es ist nicht die erste Provokation Räpples gegenüber der SPD. Im Dezember 2018 beschimpfte er die Sozialdemokrat*innen in einem Zwischenruf als „rote Terroristen“, was ihm einen Ordnungsruf einbrachte. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Hans-Ulrich Rülke, ergriff daraufhin in seinem Redebeitrag Partei für die SPD und wies auf die Verfolgung der Sozialdemokrat*innen im Nationalsozialismus hin, während die Vorgänger der AfD „im Stechschritt durchs Brandenburger Tor marschiert“ seien.