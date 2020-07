Warum gute Schulen und Kitas für alle systemrelevant sind

Mitte März wurden in Deutsch­land Kitas und Schulen ge­schlossen, vier Monate spä­ter sind die Bildungseinrichtungen nach wie vor auf der Suche nach neuen Routinen. Wie genau der Unterricht nach den Sommerferien wieder an­laufen kann, ist noch unklar.

Dabei sind die Einrichtungen und vor allem das pädagogische Fachpersonal zentral für eine gute Bildung der Kinder und Jugendlichen, wie die Bildungsöko­nomin C. Katharina Spieß erklärt. Trotz aller Bemühungen der Eltern, ihren Nachwuchs zu Hause zu betreuen, zu unterstützen und zu motivieren: „Eltern können keine Lehrkräfte ersetzen“, sagt die Expertin. Hinzu kommt, dass die Corona­krise bestehende Ungleichhei­ten noch verschärft haben dürfte. Denn nicht jede Familie wurde von der Coro­ na­Krise gleich stark getroffen und nicht jedes Kind hat zu Hause die gleichen Voraussetzungen, um eine Gleichung zu lösen oder einen Aufsatz zu schreiben.

Während Lehrer per Videokonferenz unterrichteten und Aufgabenzettel di­gital verteilten, konnten sich Schüler monatelang den Weg zur Schule spa­ren. Doch das ist nur auf den ersten Blick für alle von Vorteil. Denn ob das Kind in einem eigenen Zimmer lesen, schreiben und rechnen kann oder sich wenige Quadratmeter noch mit Eltern oder Geschwistern teilen muss, macht einen riesigen Unterschied. „Tatsäch­lich gibt es einen großen Zusammen­hang zwischen der Leistungsstärke der Kinder und ihrer häuslichen Lernumge­bung“, erklärt Spieß. „Sei es der eigene Schreibtisch, das eigene Zimmer, der eigene PC, an dem besser gelernt werden kann – hier schneiden leistungsschwächere Kinder nicht so gut ab, ihre häusliche Lernumgebung ist schlechter“, sagt die Wissenschaftlerin, die an der Freien Universität Berlin den Lehrstuhl für Bildungs­ und Familien­ökonomie innehat.