Gute Laune und ein ernster Appell beim vorwärts-Sommerfest

Es liegt Pathos in der Luft, als SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan um 19.20 Uhr das Wort ergreift. Der Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen hat eine Botschaft an diesem Abend: „Viele Menschen finden es langweilig, wenn man von der SPD und ihren Traditionen erzählt, aber es sind genau die Zeiten, um sich an Traditionen zu erinnern.“

Die Demokratiegeschichte in Deutschland sei eng mit der Sozialdemokratie verbunden. „Es war ein Sozialdemokrat, der die Republik ausgerufen hat. Es waren Sozialdemokraten, die gegen Widerstände für das Frauenwahlrecht gekämpft haben. Das ist eine große Verpflichtung für uns. Aufgrund unserer Geschichte können wir mit großer Glaubwürdigkeit für die Demokratie kämpfen“, sagt Nietan.

Haltung zeigen gegen Rechtsextremismus

Zuvor appelliert vorwärts-Chefredakteurin und Geschäftsführerin Karin Nink an die Anwesenden: „Es sind Zeiten, die uns mehr abverlangen als bisher und vielleicht bald noch mehr abverlangen. Ich möchte euch alle auffordern, Haltung zu zeigen gegenüber denen, die das Land spalten wollen und dem Rechtsextremismus auf der Straße Vorschub leisten.“ Nink eröffnet den Abend gemeinsam mit Dietmar Nietan und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Dieser dankt zunächst Thorsten Schäfer-Gümbel, dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Hessen: „Dank dir ist es gelungen, die SPD beim Thema Mieten von der Union unterscheidbar zu machen.“

Klingbeil fordert „erbitterten Widerstand"

Deutlich nachdenklichere Töne schlägt Klingbeil in Bezug auf die rechtsextremen Vorfälle in den vergangenen Wochen an: „Ich hatte gehofft, solche Parolen nicht mehr hören zu müssen. Es braucht den erbitterten und konsequenten Widerstand aller Demokraten, wenn Menschen durch die Straßen gejagt werden. Stattdessen erleben wir einen Innenminister, der diese Konflikte befeuert und in seinem Amt überfordert ist. Wir erleben eine Kanzlerin, die ihn gewähren lässt. Deswegen braucht es gerade jetzt eine starke Sozialdemokratie.“

Zahlreiche Prominente zu Gast beim „vorwärts"

Diese Worte zeigen Wirkung und führen zu anregenden Diskussionen unter den 2.000 Gästen. Darunter befinden sich Medienschaffende wie Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur des Redaktions-Netzwerk Deutschland, und der ZDF-Moderator Cherno Jobatay und Kulturschaffende wie der frühere Präsident der Akademie der Künste Klaus Staeck.

Neben Lars Klingbeil und Dietmar Nietan sind unter anderem auch die Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles sowie ihre Stellvertreter Olaf Scholz, Thorsten Schäfer-Gümbel, Ralf Stegner und Manuela Schwesig in der Kulturbrauerei zu Gast. Nahles informiert sich am Stand des „vorwärts“ über die Arbeit der Redaktion und lobt insbesondere die jüngste Ausgabe zum Thema „Heimat“.