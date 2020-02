Große Koalition: Wie es jetzt mit der Grundrente weitergeht

Eigentlich wollte das Bundeskabinett den Gesetzentwurf für die Grundrente schon am 12. Februar beraten, doch dann ließ sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD in Thüringen zum Ministerpräsidenten wählen. Auch nach einem Sonderkoalitionsausschuss war der Gesprächsbedarf vor allem in der CDU groß. An diesem Mittwoch ist es aber nun soweit: Das Kabinett will die Grundrente auf den Weg bringen.

Heil und Spahn räumen letzten Hürden bei der Grundrente aus

Möglich ist das, weil Arbeitsminister Hubertus Heil und Gesundheitsminister Jens Spahn Anfang Februar die noch offenen Streitpunkte zwischen SPD und CDU/CSU ausgeräumt haben: zum einen die nötigen Beitragszeiten um den geplanten Rentenzuschlag zu erhalten, zum anderen die Anrechnung von Einkommen auf diesen Zuschlag.

Bei den Beitragszeiten wurde ein Einstiesgsbereich vereinbart: Auch wer nur 33 Beitragsjahre für die Rentenversicherung vorweisen kann, soll bereits einen reduzierten Grundrentenzuschlag erhalten. Den vollen Zuschlag soll es dann nach 35 Jahren geben. Neben Arbeitsjahren werden auch Erziehungszeiten und Pflichtbeitragsjahre für Pflege sowie Krankheitszeiten anerkannt.

Bei der Anrechnung von Einkommen auf die Grundrente soll es bei dem im November vereinbarten Freibetrag von 1250 Euro für Alleinstehende und 1950 Euro für Paare bleiben. Einkommen, die darüber liegen, sollen zu 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet werden. Übersteigen sie bei Alleinstehenden 1600 bzw. bei Paaren 2300 Euro, sollen sie vollständig angerechnet werden. Das gilt auch für Kapitalerträge.

SPD pocht auf Start der Grundrente am 1. Januar 2021

Die SPD drückt bei der Grundrente aufs Tempo. Während Unionspolitiker*innen zwischenzeitlich eine Verschiebung des Starts auf Mitte 2021 ins Spiel brachten, halten die Sozialdemokrat*innen am 1. Januar 2021 als Beginn für die Grundrente fest. Geht der Gesetzentwurf wie geplant am Mittwoch in den Bundestag und tauchen dort keine unerwarteten Hindernisse auf, wäre dieser Zeitplan zu halten.

Saskia Esken jedenfalls zeigt sich optimistisch. „Mit der Zustimmung zur Grundrente im Kabinett und der darauffolgenden Gesetzgebung werden 1,3 Millionen Männer und Frauen einen Anspruch auf eine armutsfeste Rente erhalten, die lange Jahre gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben“, sagt die SPD-Vorsitzende.

