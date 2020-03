Große Koalition beschließt Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus Griechenland

Die große Koalition ist sich einig darüber, dass gefährdete minderjährige Geflüchtete schnellstmöglich aus den griechischen Flüchtlingslagern geholt werden sollen. Im Beschluss ist die Rede von „1000 bis 1500 Kindern“, denen möglichst schnell geholfen werden soll. Es gehe dabei um Kinder, die entweder schwer erkrankt und dringend behandelt werden müssen oder als unbegleitete Minderjährige Geflüchtete in Griechenland angekommen sind. Die meißten der unter 14-Jährigen seien außerdem Mädchen. Der Koalitionsausschuss hatte am Sonntag bis spät in die Nacht getagt.

„Auf europäischer Ebene wird in diesen Tagen über eine humanitäre Lösung verhandelt“, heißt es in dem Beschluss der Koalition weiter. In einer „Koalition der Willigen“, sei auch Deutschland bereit, einen angemessenen Anteil von Geflüchteten aufzenehmen. Der migrationspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lars Castellucci, zeigte sich in einer ersten Reaktion erfreut über die Lösung. Im gleichen Atemzug forderte er aber dauerhafte Lösungen.

Ich bin froh, dass nun der Weg für erste Hilfen frei ist. Danke an alle, die das unterstützt haben. Wir brauchen allerdings nicht nur akute sondern dauerhafte Lösungen. Deshalb beraten wir heute in einer Klausur weiter über das Gemeinsame Asylsystem #europa #Griechenland #spd — Lars Castellucci (@larscastellucci) March 9, 2020

Die SPD-Spitze zeigte sich einerseits erleichtert über die Einigung, kritisierte allerdings auch, dass es so lange gedauert hat: Parteivorsitzender Norbert Walter-Borjans sprach in Sozialen Medien von einem „harten Ringen“ um eine Lösung für die Geflüchteten und sprach von einem achtbaren Erfolg. Co-Vorsitzende Saskia Esken sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass die Verhandlungen beschämend lange gedauert hätten. Der Ausschuss tagte nach Aussage von Esken bis tief in die Nacht, erst gegen drei Uhr wurde die Einigung verkündet.

Hartes Ringen in Sachen Flüchtlingskinder mit achtbarem Erfolg: D wird in einer „Koalition der Willigen“ angemessenen Beitrag a d Aufnahme kranker unbegleiteter Kinder (insges. 1-1,5 Tsd.) aus GR leisten. Exakte Klärung durch BMI i d nächsten Tagen. #Koalitionsausschuss — N. Walter-Borjans (@NowaboFM) March 9, 2020

Für die AG Migration und Vielfalt ist der Beschluss allerdings zu wenig. Die SPD-Arbeitsgemeinschaft forderte als erste Reaktion eine Lösung für alle Geflüchteten, die sich derzeit in den großen Flüchtlingslagern in Griechenland aufhalten. „Die Zustände auf den griechischen Inseln sind zutiefst menschenunwürdig“, heißt es in einer Stellungnahme zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses. Entweder solle eine Gruppe von EU-Staaten voranschreiten oder Deutschland notfalls eigene Schritte gehen, „sollte es keine kurzfristige Lösung geben“.

Kritik an EU und Griechenland

Darüber hinaus kritisiert die AG auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die konservative griechische Regierung für ihr Vorgehen. Es könne nicht sein, dass ein Mitgliedsstaat auf Kosten der Menschenrechte seine Grenzen abriegele.

Die SPD hatte in den vergangenen Tagen darauf gedrängt, vor allem unbegleitete und akut gefährdete Minderjährige, die in den großen Flüchtlingslagern in Griechenland ausharren, nach Deutschland zu holen. Anders als die Grünen hatten die Sozialdemokraten aber auf eine europäische Lösung gedrängt statt eines deutschen Alleingangs. Die Situation an der EU-Außengrenze zur Türkei hatte sich noch einmal verschärft, nachdem der türkische Präsident Erdogan angekündigt hatte, die Grenze für Geflüchtete wieder zu öffnen – trotz des Flüchtlingspakts mit der EU.

Die SPD-Bundestagsfraktion sprach in ihrem Beschluss vom Mittwoch von einem „ersten und notwendigen humanitären Schritt“. Zu der „Koalition der Willigen“, an der sich Deutschland beteiligen will, werden nach ersten Informationen auch Portugal, Frankreich und Finnland gezählt. Weitere EU-Länder könnten sich dem Bündnis anschließen.

In Deutschland hatten sich schon im Vorfeld mehrere Bundesländer und Kommunen dazu bereit erklärt, Geflüchtete aufzunehmen. Niedersachsen gehörte zu den ersten Bundesländern, die Bundesinnenminister Horst Seehofer unter Druck gesetzt hatten, seine Zustimmung für eine Umsiedelung der Geflüchteten zu geben. Der Ablauf und die Organisation der Aufnahme der minderjährigen Geflüchteten soll laut Walter-Borjans nun in den nächsten Tagen geklärt werden.