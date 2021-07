Zur Gleichberechtigung von Frauen mit Josephine Ortleb

Josephine Ortleb ist Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Wir hatten sie zu Gast in unserer Insta-Live-Reihe "vorwärts in die Zukunft". Gemeinsam haben wir über die Gleichstellung von Frauen gesprochen. Bewegen wir uns aktuell rückschrittlich, was Frauenrechte angeht? Haben wir Gesetze, die Frauen benachteiligen? Was hat die SPD bereits für die Gleichstellung erreicht und was hat sie noch vor? Das und noch vieles mehr gibt es im Video: