„Die Getriebenen“: Dokudrama über Merkels Wendungen in der Flüchtlingspolitik

Bei dieser Rückschau, die in der ARD-Mediathek abrufbar ist und am 15. April in der ARD ausgestrahlt wird, steht die Bundeskanzlerin im Fokus. Viele erinnern sich an eine Szene bei einem Bürgerdialog in Rostock. Ein Mädchen aus dem Libanon berichtet von seinen Zukunftsträumen und der Angst, abgeschoben zu werden. Angela Merkel antwortet mit einigen sachlichen Hinweisen zu den Nöten und Zwängen der Flüchtlingspolitik.

Merkel: „Wir schaffen das“

Nach dem Motto: Nicht jeder, der nach Deutschland kommen oder dort bleiben möchte, darf das auch. Das Mädchen bricht in Tränen aus. Die CDU-Chefin versucht, das Mädchen zu trösten. Wer in die Augen des Kindes blickt, hat nicht das Gefühl, dass Merkel damit Erfolg hat.