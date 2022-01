Gesetzentwurf: Mindestlohn soll zum 1. Oktober auf 12 Euro steigen

Es war eines der zentralen Versprechen der SPD und Olaf Scholz im Bundestagswahlkampf. Nun wird es eingelöst. Zum 1. Oktober will die Bundesregierung auf 12 Euro in der Stunde erhöhen. So geht es aus dem entsprechenden Gesetzentwurf hervor, den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Freitag in die sogenannte Ressortabstimmung gegeben hat. Nun müssen sich die anderen beteiligten Ministerien zu dem Entwurf positionieren, ehe er dem Bundestag zur Beratung vorgelegt wird.

Rund 6,2 Millionen Beschäftigte profitieren

Die bereits von der Mindestlohkommission beschlossene Erhöhung des Mindestlohns auf 10,45 Euro zum 1. Juli ist von den Plänen nicht berührt. Auch nach der Erhöhung auf 12 Euro zum 1. Oktober soll die paritätisch aus Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen zusammengesetzte Mindestlohnkommission künftig wieder wie gewohnt über weitere Anpassungen beraten und entscheiden. Die nächste Anpassung soll zum 1. Januar 2024 erfolgen. „Wir halten Wort“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Freitagabend in einem per Twitter verbreiteten Video-Statement. Die Erhöhung des Mindestlohns sei „eine Frage der Leistungsgerechtigkeit und des Respekts vor fleißigen Menschen in Deutschland.“

Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums werden rund 6,2 Millionen Beschäftigte unmittelbar von der Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro profitieren. Zu einem ähnlichen Ergebnis war Ende vergangenen Jahres das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) gekommen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte im Wahlkampf stets betont, zwölf Euro Mindestlohn seien „eine Gehaltserhöhung für Millionen Menschen“.

Wir haben ihn versprochen,

jetzt kommt er:

Der Mindestlohn von 12€ -

Denn wer hart arbeitet, verdient MINDESTENS einen Lohn, der vor Armut schützt. — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) January 21, 2022

Kutschaty: „Erwarte zügigige Ressortabstimmung“