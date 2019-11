Warum eine gemeinsame EU-Außenpolitik neue Impulse braucht

Wir leben in einer unberechenbaren und immer herausfordernderen Welt. Die weitläufige Unsicherheit an unseren Grenzen im Süden, der andauernde Konflikt in Syrien, Irans nukleare Ambitionen, der Ukraine-Konflikt und auch ein Russland, das im Osten immer dominanter auftritt, sind enorme außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen. Um sie erfolgreich bewältigen zu können, brauchen wir eine gemeinsame EU-Außen- und Sicherheitspolitik, die diesen Anforderungen gewachsen ist.

© Thomas Imo/photothek.net Niels Annen ist seit 2018 Staatsminister im Auswärtigen Amt und Mitglied im Leitungskreis der Parlamentarischen Linken der SPD-Bundestagsfraktion. Zuvor war er Außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.