Gas-Notfallplan nach Putins Drohung: Was die „Frühwarnstufe“ bedeutet

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat den „Notfallplan Gas“ ausgerufen. Was genau bedeutet das?

Droht ein Engpass oder ein Lieferstopp bei Erdgas, kann die Bundesregierung einen Notfallplan ausrufen. Der Plan enthält mehrere Stufen, von denen Wirtschaftsminister Habeck nun die erste Stufe, die „Frühwarnstufe“ ausgerufen hat. Die kann ausgerufen werden, wenn Hinweise vorliegen, dass die Versorgung mit Gas sich verschlechtern könnte. (Hier geht's zum kompletten „Notfallplan Gas“).

Gibt es denn schon einen Lieferengpass?

Nein. Allerdings hatte Russlands Präsident Putin vorige Woche angekündigt, nur noch Rubel als Zahlungsmittel für Energielieferungen an die EU und andere Länder zu akzeptieren. Das wurde aber – unter anderem von den G7-Staaten, aber auch der EU – als Vertragsbruch abgelehnt. Man will die Rechnungen wie vertraglich vereinbart weiterhin in Euro oder Dollar begleichen. Putin droht deswegen mit einem Lieferstopp für Gas.

Aktuell ist die Versorgung in Deutschland gesichert. Das hat die Bundesregierung in den vergangenen Wochen mehrmals bekräftigt. Trotzdem rief Habeck am Mittwoch dazu auf, möglichst viel Energie zu sparen – jede Kilowattstunde helfe.

Wie verhält sich Russland?

Bis zum heutigen Mittwoch hatte der Russische Präsident mit einem Lieferstopp gedroht, wenn die Zahlung nicht auf Rubel umgestellt wird. Allerdings verkündete der Kreml am Mittwoch, dass die Umstellung der Zahlungen nicht sofort erfolge, sondern schrittweise. Eine direkte Einstellung der Lieferungen ab April ist also zunächst unwahrscheinlich.

Wie schätzen die SPD-Fachpolitiker*innen die Situation ein?

Die SPD-Minister*innen in den Bundesländern haben auch am Mittwoch ebenfalls versichert, dass es keine kritische Versorgungslage gibt. Wirtschaftsminister Martin Dulig aus Sachsen versichert für sein Bundesland: „Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Der Staat muss nicht eingreifen.“ Engpässe sehe man derzeit nicht. Ähnlich äußerte sich auch Energieminister Olaf Lies aus Niedersachsen, wo am Mittwoch die Energieminister*innen der Länder tagen. Lies sieht in der Ankündigung auch zwei Signale: Einerseits der Appell, sparsam mit Gas umgehen und andererseits eine Warnung an diejenigen, die jetzt auf hohe Gewinne spekulieren. „Es ist verwerflich, aus diesem Krieg nun Profit schlagen zu wollen“, warnte er vor staatlichen Eingriffen in den Markt.

Energieexperte Matthias Miersch aus der SPD-Bundestagsfraktion unterstützte indes den Aufruf von Habeck: „Jede eingesparte Kilowattstunde macht uns unabhängiger von Putins Gas.“

Was passiert jetzt?

Im Bundeswirtschaftsministerium tritt ein Krisenstab zusammen, der sich aus Energieversorgungs-Unternehmen und verschiedenen Behörden wie beispielsweise der Bundesnetzagentur zusammensetzt. Es geht vor allem um eine engere Absprache und regelmäßigen Informationsaustausch. Auch die EU-Kommission ist in die Kommunikation eingebunden. Für Verbraucher*innen – egal ob Privatperson oder Unternehmen – ändert sich aber nichts. Erst ab der dritten Stufe, der „Notfallstufe“, würde der Staat direkt in den Gasmarkt eingreifen. Auch bei der zweiten Stufe, der „Alarmstufe“, wären weiterhin Energieunternehmen in der Verantwortung, die Versorgung sicherzustellen.

Und wenn Putin im April wirklich die Gaslieferung einstellt?

Dann könnten die nächsten Stufen im Notfallplan ausgerufen werden. Bei der „Alarmstufe“ könnte die Bundesregierung direkt in den Markt eingreifen und zum Beispiel Gaslieferungen an Unternehmen reduzieren oder stoppen. Wer zuerst verzichten müsste, ist aber unklar – ebenso, wie genau sich ein Importstopp auf die deutsche Wirtschaft auswirken würde. Schwere Verwerfungen sind allerdings vorprogrammiert, da sind sich die Ökonomen einig. Vor allem die Industrie ist stark abhängig von fossilen Energieträgern wie Erdgas.

Privathaushalte und die kritische Infrastruktur, darunter vor allem Krankenhäuser, Pflegeheime und die Polizei, gelten im Notfallplan indes als „geschützte Kunden“. Sie werden weiter mit Gas beliefert.

Kann Deutschland mehr Erdgas aus anderen Ländern importieren?

Über die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Gases werden aus Russland importiert. Komplett ersetzen lässt sich das zur Zeit nicht. Mit knapp 30 Prozent Anteil ist für Deutschland Norwegen der zweitgrößte Gaslieferant. Das Land hatte zwar angekündigt, seine Liefermenge zu erhöhen, das dürfte allerdings erst in den kommenden Monaten klappen. Eine weitere Möglichkeit ist der Import von Flüssiggas (LNG) über Schiffe. Dafür fehlt Deutschland aber ein Terminal, um das Gas direkt ins deutsche Netz einspeisen zu können. Ein Umweg über andere EU-Staaten wie den Niederlanden ist möglich, allerdings sind die Kapazitäten begrenzt. Ein Flaschenhals, selbst wenn es schon LNG-Lieferverträge mit anderen Ländern gäbe.

Und was passiert mit dem Gaspreis?

Genau vorhersagen lässt sich das nicht. Gas wird wie andere Rohstoffe als Ware an einer Börse gehandelt, deswegen sind auch Spekulationen zu erwarten. Klar ist allerdings: Der Import von Flüssiggas ist teurer als über Pipelines. Mit weiter steigenden Preisen wäre bei einem Importstopp in jedem Fall zu rechnen, obwohl der Gaspreis schon in den vergangenen Monaten explodiert ist.