Fünf Beispiele, warum Jens Spahn bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie versagt

Jens Spahn, junger Hoffnungsträger der Konservativen. Bis 2017 noch eine Art Parteirebell, ehe ihn Angela Merkel als Bundesgesundheitsminister in die Bundesregierung holte. 2018 scheiterte er mit seiner Kandidatur als CDU-Parteivorsitzender, beim zweiten Mal verzichtete er zugunsten seines nordrhein-westfälischen Parteifreundes Armin Laschet mit der Garantie Vize-Unionschef zu werden. Zu Beginn der Corona-Pandemie galt der Münsterländer zunächst als erfolgreicher Krisenmanager und wurde gar mit Außenseiterchancen als Kanzlerkandidat der Union gehandelt. Doch zuletzt bröckelte das Bild deutlich. Spahn steht wegen seines Missmanagements im Kampf gegen die Corona-Pandemie heftig in der Kritik.

Beispiel 1: Impfen

Vollmundig versprach Jens Spahn noch Anfang des Jahres, jede*r Deutsche solle bis zum Sommer ein Impfangebot bekommen. Inzwischen musste er dieses Versprechen zurücknehmen. Sowohl Spahn als auch die Bundeskanzlerin sprechen öffentlich nur noch von Ende des Sommers, also bis zum 22. September – vier Tage vor der Bundestagswahl. Doch auch um das zu schaffen, ist ein deutlich höheres Impftempo notwendig. Andere Länder wie Israel, das Vereinigte Königreich oder die USA kriegen das problemlos hin. Mit der Zulassung des Präparats von Johnson&Johnson als viertem Impfstoff innerhalb der EU in der kommenden Woche und den steigenden Liefermengen von Biontech/Pfizer im zweiten Quartal droht in Deutschland jedoch ein Impfstau. Schon zuletzt blieben hunderttausende Impfdosen des Herstellers AstraZeneca liegen. Auch weil das Präparat bislang nur für Menschen unter 65 Jahren empfohlen worden war.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mahnte schon vor Monaten an, die Impfgeschwindigkeit deutlich zu erhöhen. „Wir müssen uns auf den Moment vorbereiten, wenn wir zu viel Impfstoff haben. Dann müssen wir in der Lage sein, jede Woche Millionen Impfdosen zu verimpfen“, sagte Scholz Ende Januar in einer TV-Sendung. Doch die Planungen des Gesundheitsministers kommen nur langsam voran. Kluges Improvisationstalent legt er nicht an den Tag. Erst Ende April – also in etwa eineinhalb Monaten – sollen Impfungen flächendeckend auch in Hausarztpraxen möglich sein. Dabei wären diese doch gerade für besonders gefährdete, ältere Menschen deutlich besser erreichbar als kilometerweit entfernte Impfzentren.

Beispiel 2: Schnelltests

In Österreich gehören Schnelltests inzwischen zum Alltag vieler Menschen. In Wien stehen beispielsweise sieben städtische Teststraßen kostenlos zur Verfügung, wo jede*r, der oder die keine Symptome hat, nach vorheriger Online-Anmeldung einen Antigen-Test machen kann. Auch Schulkinder machen zweimal wöchentlich einen Schnelltest. In Deutschland hatte Gesundheitsminister Spahn gleichsam vollmundig kostenlose Schnelltests für alle ab dem 1. März in Aussicht gestellt. Ein Versprechen, das er bekanntlich nicht halten konnte. Nun soll es angeblich in der kommenden Woche losgehen. Sicher ist das noch nicht überall, aber zumindest im SPD-regierten Rheinland-Pfalz, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer jüngst ankündigte.

Beispiel 3: Corona-Warn-App

Schon der Start der App war holprig. Immer wieder wurde er verschoben, ehe Spahn die mehr als 50 Millionen Euro teure App im Juni 2020 schließlich präsentierte. Angesichts niedriger Inzidenzwerte unkte manch eine*r damals bereits: Brauchen wir sie überhaupt noch? Angesichts der zweiten Welle im vergangenen Herbst und einer nun wohl folgenden dritten Welle kann das uneingeschränkt mit Ja beantwortet werden.

Nur bietet die von Spahn favorisierte App trotz ihrer enormen Kosten weiterhin nur eingeschränkte Funktionen. Das liegt nicht an zu hohen datenschutzrechtlichen Hürden, wie immer wieder bemängelt, sondern an der fehlenden Weiterentwicklung. Zwar läuft die App nach dem jüngsten Update auch auf älteren Smartphones. Eine Clustererkennung bietet sie jedoch nach wie vor nicht. Die hatte Henning Tillmann, Vorsitzender des SPD-nahen Digitalvereins D64, schon im Herbst gefordert. Nun ziehen Bund und Länder die von Rapper Smudo entwickelte App „Luca“ als Ergänzung zur Corona-Warn-App in Betracht. Henning Tillmann sieht das als „schallende Ohrfeige für hundsmiserables Projektmanagement“ von Jens Spahn. „Wenn im Herbst Clustererkennung (Konzepte lagen vor) implementiert worden wäre, bräuchte es nun keine Dritt-Anbieter.“

Beispiel 4: Maskenbeschaffung

Weil der Mangel zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 so groß war, dass selbst Klinikbeschäftigte ihre Masken mehrfach verwenden mussten, zögerte die Regierung zu lange, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für die gesamte Bevölkerung zu empfehlen – von FFP2-Masken ganz zu schweigen. Spahns Ministerium reagierte spät und bestellte dann – Medienangaben zufolge – massenhaft Masken in aller Welt, inklusive Abnahmegarantien. Allerdings waren bis zu 40 Prozent der Masken fehlerhaft, sodass das Gesundheitsministerium wiederum Millionenbeiträge für Anwaltskosten und Gerichtsverfahren ausgeben musste.

Unklar ist bislang auch Spahns Rolle in Bezug auf die Maskenbestellungen im Fall des CSU-Abgeordneten Nüßlein. „Was jetzt weiter scheibchenweise ans Licht kommt, zerstört Vertrauen. Vertrauen in die Demokratie und diejenigen, die sie repräsentieren, sagte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast dem „Business Insider“.

Beispiel 5: Mangelnde Vorbildfunktion

Im Oktober 2020 bahnte sich die zweite Welle der Corona-Pandemie an. Nach vergleichsweise entspannten Sommermonaten stiegen die Infektionszahlen deutlich, die Kontaktregeln wurden verschärft. Morgens mahnte Gesundheitsminister Spahn am 20. Oktober noch im ZDF: „Wir wissen vor allem, wo es die Hauptansteckungspunkte gibt. Nämlich beim Feiern, beim Geselligsein, zu Hause privat oder eben in der Veranstaltung, auf der Party im Klub.“ Wasser predigte er, Wein trank er abends bei einem Spenden-Dinner in Leipzig. Dies hatte ein Bekannter Spahns organisiert und ein Dutzend Gäste eingeladen. Ziel soll es gewesen sein, Spenden für den CDU-Politiker zu sammeln. Am nächsten Tag wurde öffentlich, dass Spahn selbst positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der Minister musste sich in Quarantäne begeben. Laut seinem Umfeld habe sich keiner der Dinner-Gäste bei Spahn infiziert.