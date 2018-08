„Wir können Flüchtlinge nicht ihrem Schicksal überlassen“

In einem offenen Brief haben die Städte Düsseldorf, Köln und Bonn der Bundesregierung angeboten, in Not geratene Flüchtlinge aufzunehmen. Ihr Ziel: Die Seenotrettung im Mittelmeer aus humanitären Gründen soll möglich bleiben. Drei Fragen an Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD).