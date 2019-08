Familienfest der SPD Brandenburg: „Wir haben hier den Juten, und den müssen wir wählen“

„Wenn die Sonne lacht, hat's die SPD gemacht“, sagte die kommissarische SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig und strahlte der Sonne entgegen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hatte sich aufgemacht zum Familienfest der SPD Brandenburg in Postdam. Der Hauptstadt des Bundeslandes, in dem sie einst aufgewachsen ist. In Seelow im Oderbruch, wo Schwesigs Eltern noch heute leben.

Schwesig: „AfD will das Land spalten“

„Gute Nachbarn halten zusammen in schwierigen Zeiten“, sagte Schwesig auch angesichts bescheidener Umfragewerte für die Brandenburger SPD. Gleichzeitig ist Dietmar Woidke der beliebteste Politiker des Bundeslandes. Entsprechend sagte Schwesig: „Wir wollen, dass dieses Land weiterhin von Dietmar Woidke und der SPD regiert wird.“ Dass Brandenburg in vielen Bereichen eine positive Entwicklung nehme, hänge auch damit zusammen, dass eine starke Sozialdemokratie von Anfang an auf gute Arbeit gesetzt habe.

Die kommissarische Parteivorsitzende lobte die vielen Ehrenamtlichen in Brandenburg: „Sie geben jeden Tag das Wertvollste in ihrem Leben, ihre Zeit, während andere nur meckern.“ Beispielhaft dafür steht nach Schwesigs Ansicht Dietmar Woidke. Ganz im Gegensatz zur AfD. Deswegen sagte sie: „Jeder muss sich überlegen, wer an der Spitze dieses Landes stehen soll. Die AfD kann oft nur hetzen und Sprüche klopfen. Sie wollen dieses Land spalten.“

Woidke: Für ein weltoffenes Brandenburg

Dietmar Woidke argumentierte ähnlich. Er wies darauf hin, dass der Urnengang am 1. September eine ganz besondere Landtagswahl sei. „Es geht im Kern um eine Richtungsentscheidung für dieses Land. Es geht darum, ob Brandenburg ein weltoffenes Land bleibt“, sagte der Ministerpräsident. Er berichtete von Gesprächen mit Menschen, die er in den vergangenen Wochen getroffen habe: „Viele sagen mir, Dietmar, ich mache mir große Sorgen.“

Entsprechend deutlich wurde Woidke: „Der Rechtsextremismus hat in diesem Land nichts verloren. Die einzigen, wie es schaffen können, die rechte Truppe zu stoppen, sind wir. Wir können dafür sorgen, dass ein Signal von Brandenburg ausgeht. Das Signal, dass wir die Lehren aus der Geschichte gezogen haben. Denn der Nationalsozialismus war eben kein Fliegenschiss.“

„Danken Sie den Feuerwehrleuten!“

Woidke wies auf die Regierungserfolge der Brandenburger SPD in den vergangenen Jahren hin. So gebe es aktuell die höchste Lehrerzahl seit 1990. Zudem sei inzwischen das letzte Kitajahr beitragsfrei. Bildungsgerechtigkeit seit für ihn die Grundlage jeder sozialen Gerechtigkeit. Zudem wies der Ministerpräsident darauf hin: „Gute Bildung ist die beste Wirtschaftsförderung unseres Landes.“

Angesichts der immer größeren Waldbrandgefahr hob Woidke das ehrenamtlichen Feuerwehrleute hervor und forderte alle Anwesenden auf: „Wenn Sie Feuerwehrleute auf der Straße sehen, sagen Sie ihnen danke dafür, dass sie immer für uns da sind.“ Bevor sich Woidke jedoch selbst bei den zahlreich erschienen Feuerwehrleuten bedanken konnte, kam noch ein „Überraschungsgast“ auf die Bühne: Familienministerin Franziska Giffey, die wie Schwesig ebenfalls gebürtig aus Brandenburg stammt. „Wir können stolz auf das sein, was in Brandenburg erreicht wurde“, sagte Giffey und appellierte im Hinblick auf den 1. September: „Wir haben hier den Juten, und den müssen wir wählen.“