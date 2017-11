Warum Facebook zur Gefahr für die AfD werden könnte

Die Zahlen sind beachtlich: Fast 400.000 „Likes“ hat die Facebook-Seite der AfD, mehr als doppelt so viele wie die SPD. Bei der Verbreitung ihrer Botschaften setzen die Rechtspopulisten voll und ganz aufs Internet – eine riskante Strategie.

Rassisten, Antisemiten, AfD-Politiker

Denn mit ihrem Verhalten in den sozialen Netzwerken sorgen sie für immer neue Negativ-Schlagzeilen: von Kinderpornografie über Todesdrohungen bis hin zum klassischen Neonazismus – alles schon vorgekommen im Online-Reich der AfD.

Der jüngste Fall dreht sich um eine Facebook-Gruppe mit dem Titel „Die Patrioten“. Rund 30.000 Mitglieder hat das Forum, darunter Dutzende hochrangige AfD-Politiker aus den Länderparlamenten und dem Bundestag. Manche diskutieren dort fleißig mit.

„Menschen, die ihre Heimat Deutschland lieben“

Screenshots bieten einen Einblick in die Debattenkultur der Rechten: So kochen die Emotionen hoch, als jemand ein Foto veröffentlicht, das den Kuss zwischen einer weißen Frau und einem schwarzen Mann zeigt. Viele teilen per Emoticon mit, sich angesichts des Bilds übergeben zu müssen. Die Meinung in der Facebook-Gruppe ist einhellig: „Rassenschande ist Volksverrat.“

Solch klassische Nazi-Propaganda geht nun selbst der AfD-Spitze zu weit. Der Parteivorstand fordert deshalb alle Mitglieder auf, die rechtsextreme Facebook-Gruppe sofort zu verlassen. Christina Baum, AfD-Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg, lehnt das allerdings entschieden ab. Es sei ihr egal, was in dem Forum geschrieben werde, teilt sie auf Facebook mit. Ein „Zusammenschluss aller Menschen, die ihre Heimat Deutschland lieben und bewahren wollen“ sei nun mal unabdingbar.

Das Märchen vom „Genozid am deutschen Volk“

„Dass sich Christina Baum weigert, aus der Facebook-Gruppe auszutreten, das wundert mich nicht, weil ich ihre Einstellung aus der Arbeit im Landtag kenne“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Drexler. „Sie gehört ganz klar zum rechten Flügel ihrer Partei in Baden-Württemberg.“ Es scheint also kein Zufall zu sein, dass die AfD-Politikerin Baum die rassistische „Patrioten“-Gruppe verteidigt: „Schon im Wahlkampf hat sie im Hinblick auf die damalige Flüchtlingssituation von einem angeblichen ‚Genozid am deutschen Volk‘ gesprochen“, so Drexler im Gespräch mit vorwärts.de.