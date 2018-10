EuropaKatarinaUndIch: Twitter-Challenge will Barley nach Brüssel tragen

Katarina Barley begeistert. Nach ihrer Nominierung als Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl im kommenden Jahr wird die Bundesjustizministerin von einer Welle der Zustimmung getragen – auch und gerade in den sozialen Medien. „Wir wollen diese positive Stimmung mindestens bis zur Europadelegiertenversammlung weitertragen“, sagt Jan Bühlbecker. Der Juso aus Wattenscheid hat sich als einer der ersten an einer Twitter-Challenge unter dem Hashtag #EuropaKatarinaUndIch beteiligt. Auch einen gleichnamigen Twitter-Account gibt es bereits.

Mit Barley die EU wieder fit machen

„Wer Katarina unterstützen will, twittert einfach ein Foto und einen Satz, weshalb Europa wichtig ist unter dem Hashtag“, erklärt Bühlbecker die Idee, der seit dem Start am Samstag schon viele, besonders junge, Twitter-Nutzer gefolgt sind. „#KatarinaEuropaUndIch stehen für den Kampf um gesellschaftlichen Fortschritt und Frieden – Und manchmal auch für Augen-Ringe. Lasst uns gemeinsam darum kämpfen, die #EU wieder fitzumachen“, schrieb Bühlbecker. Die Bundeskoordinatorin der Juso-SchülerInnen, Lilly Blaudszun, twitterte zu einem Foto, das sie und Katarina Barley mit Marx-Button zeigt: „Mein Europa ist geprägt von Frieden, Weltoffenheit, Toleranz & Völkerverständigung. Mit Katarina Barley haben wir als SPD eine Spitzenkandidatin, die genau das vertritt.“

Und auch aus dem Bundestag gibt es Unterstützung für Barleys Kandidatur. So twitterte der südpfälzische Abgeordneten Thomas Hitschler ein Foto von der Landesvertreterversammlung, bei der die SPD Rheinland-Pfalz am Samstag ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl nominierte. „Europa ist das Friedensprojekt unserer Eltern und Großeltern. Ich will mich gemeinsam mit Katarina Barley dafür einsetzen, dass es auch das Friedensprojekt meiner Generation wird!“, schrieb er dazu.

Vorfreude auf die Europawahl

Hitschlers baden-württembergische Abgeordnetenkollegin Saskia Esken twitterte: „Mein Europa ist von Solidarität geprägt und von Zusammenhalt in Vielfalt. Katarina Barley trägt diese Idee nach Brüssel.“ Jens Zimmermann, Bundestagsabgeordneter für den Odenwald schriebt schlicht: „Ich freue mich, mit Katarina Barley in die Europawahl zu ziehen.“