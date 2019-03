Was Europakandidaten über das SPD-Wahlprogramm denken

Bei ihrem Parteikonvent in Berlin hat die SPD am Samstag ihr Programm für die Europawahl am 26. Mai beschlossen. „Kommt zusammen und macht Europa stark“ lautet der Titel.

„Europa ist zu viel Markt und zu wenig sozial“, kritisiert Simon Vaut, Europakandidat aus Brandenburg. „Ich finde es sehr gut, dass wir europäische Mindeststandards stärken durch einen europäischen Mindestlohn.“

Für Luisa Boos ist wichitg, „dass Europa zum Hoffnungsraum für sozialen Fortschritt wird“. Die soziale Absicherung aller Bürgerinnen und Bürger sieht die Kandidatin aus Baden-Württemberg im Wahlprogramm verankert.

Enrico Kreft freut sich, dass der Klimaschutz im SPD-Wahlprogramm einen großen Platz einnimmt. „Wir Sozialdemokraten wollen den Klimaschutz in Europa voranbringen“, sagt der Europakandidat aus Schleswig-Holstein.