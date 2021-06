Europa-Konferenz: Diese Spitzenpolitiker*innen kommen nach Berlin

Um über die Zukunft Europas zu beraten kommt die Prominenz der europäischen Sozialdemokratie nach Berlin. „Mit Mut. Für Europa.“ lautet der Titel der Konferenz, die die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) am 26. Juni veranstaltet. Erwartet werden u.a. der portugiesische Ministerpräsident und amtierende EU-Ratsvorsitzende António Costa, der schwedische Ministerpräsident Stefan Lövfen, der Vorsitzende des italienischen Partito Democratico Enrico Letta, der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans, der SPE-Vorsitzende Sergei Stanichev und die Vorsitzende der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament Iratxe Garcia. Für die SPD werden u.a. Vizekanzler Olaf Scholz und Parteichef Norbert Walter-Borjans teilnehmen. Scholz wird eine europapolitische Rede halten.

Ideen für ein stärkeres Europa

Dank sinkender Corona-Zahlen in Berlin wird die Veranstaltung hybrid stattfinden: Die Diskussionen werden zwischen 9:30 Uhr und 12 Uhr live aus der „Station“ in Kreuzberg im Internet gestreamt und simultan übersetzt. „Im Mittelpunkt der Diskussionen und Beratungen stehen Ideen für ein Europa, das in seine Zukunft investiert, den Respekt stärkt und gemeinsam handelt“, sagt SPE-Generalsekretär Achim Post. Ziel der Konferenz sei „ein starkes Signal des Aufbruchs für Europa und der gemeinsamen progressiven Zukunftsgestaltung zu geben“.

Bereits am Vortag, dem 25. Juni findet ein „SPE Leaders Meeting“ statt. An diesen internen Beratungen sozialdemokratischer Ministerpräsident*innen, Parteivorsitzenden und EU-Kommissar*innen nehmen auch Olaf Scholz und Norbert Walter-Borjans teil. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF), die S&D-Fraktion im Europaparlament, die Progressive Allianz und weitere Gruppen organisieren zudem ein buntes Rahmenprogramm der SPE-Konferenz.

Das Programm der Konferenz gibt es hier. Und hier kann man sich bereits anmelden.