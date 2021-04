Erich Schulz: Ermordet im Kampf für die Demokratie

Sie waren auf dem Rückweg von einer Werbefahrt durch den Berliner Westen. Am kommendem Tag, dem 26. April 1925, sollte der neue Reichspräsident gewählt werden und die Kameradschaft Kreuzberg des „Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold“ unterstützte den Kandidaten den Zentrums, Wilhelm Marx.

In der Innsbrucker Straße in Berlin-Schöneberg wird der offene Möbelwagen mit den Reichsbanner-Männern von Republik-Gegnern angehalten. Im folgenden Handgemenge zieht der 21-jährige Alfred Rehnig, Mitglied im rechtsextremen „Wikingbund“, eine Waffe und schießt mehrfach. Den 27-jährigen Erich Schulz verletzt er dabei so schwer, dass er noch auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt. Der parteilose Lagerarbeiter ist das erste von vielen Todesopfern des Reichsbanners in Berlin. Der Täter wird wenig später freigesprochen. 1931 tritt Rehnig der NSDAP und später der SS bei.

Die Nazis rühren den Grabstein nicht an

Eine Woche nach den tödlichen Schüssen, am 2. Mai, säumen tausende Menschen die Straßen in Kreuzberg als Erich Schulz zu Grabe getragen wird. Beerdigt wird er auf dem Neuen Garnisonsfriedhof, dem heutigen Friedhof Columbiadamm in Neukölln. Einer der Trauerredner ist der Reichstagsabgeordnete und Berliner SPD-Vorsitzende Franz Künstler. Zu Schulz‘ erstem Todestag wird auf dem Friedhof ein Grabstein enthüllt, den das Reichsbanner gestiftet hat.

Dieser Stein steht noch heute an derselben Stelle. Bis zur Machtergreifung der Nazis 1933 fanden hier regelmäßig Gedenkveranstaltungen des Reichsbanners statt. Auch nach dem Verbot der Organisation, die sich 1924 in Magdeburg zum Schutz der Weimarer Republik gegründet hatte, wagten ees die Nazis nicht, den Stein anzurühren. So überdauerte der den Zweiten Weltkrieg. 2016 wurde er aufwändig restauriert. Seit 2017 erinnert das „Reichsbanner“, das nach dem Zweiten Weltkrieg den Zusatz „Bund aktiver Demokraten“ erhielt, hier am Todestag an den ermordeten Erich Schulz.

Die Antwort ist Rechtsstaatlichkeit

Nachdem der Lockdown ein Gedenken vor Ort schon im vergangenen Jahr unmöglich gemacht hatte, muss die Ehrung des Toten vor Ort auch in diesem Jahr ausfallen. Bundestagsvizepräsidentini Dagmar Ziegler, die eigentlich am Grab eine Rede halten wollte, zieht die Verbindung aus der Weimarer Rebublik in die heutige Zeit. „Das Gedenken an die Ermordung von Erich Schulz im Jahr 1925 durch einen Rechtsextremen mahnt uns bis heute, in unserem Einsatz für Freiheit und Demokratie nicht nachzulassen“, sagte Ziegler dem „vorwärts“.

Die Antwort auch an die heutigen Feinde der Gesellschaftsordnung müssten Rechtsstaatlichkeit und ein nach allen Seiten wehrhaftes demokratisches Bündnis sein. „Ich bin dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold dankbar, dass es seine Arbeit in diesem Sinne bis heute fortsetzt“, so Ziegler.