Ende der Maskenpflicht: Welche Corona-Regeln jetzt noch gelten

In welchen Bundesländern fällt zum Stichtag 2. Februar die Maskenpflicht im Nah- und Regionalverkehr?

In acht Bundesländern muss in Bussen und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs ab Donnerstag, 2. Februar, keine Maske mehr getragen werden: in Brandenburg, Berlin, Bremen, Thüringen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.

In welchen Bundesländern wurde die Maskenpflicht im Nahverkehr bereits abgeschafft?

Während der Corona-Pandemie war ein Wort in aller Munde: Flickenteppich. Es bezeichnete die nicht immer einheitlichen Corona-Verordnungen der einzelnen Bundesländer. Bei der Maskenpflicht ist es nun ähnlich – zumindest was das Datum betrifft, an dem die Maske schließlich fällt. Bayern war eines der ersten Bundesländer, die eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs beendeten: am 10. Dezember. Schneller war nur Sachsen-Anhalt: Hier mussten Nutzer*innen des ÖPNV bereits ab dem 8. Dezember keine Maske mehr tragen. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern folgten zum Jahreswechsel. Etwas später, am 16. Januar, änderte Sachsen seine Corona-Verordnung und beendete die Maskenpflicht. Ende Januar tat es Baden-Württemberg dem Freistaat gleich. In Hamburg und Nordrhein-Westfalen müssen Reisende seit dem 1. Februar keine medizinische Maske mehr tragen.

Muss im Fenverkehr noch eine Maske getragen werden?

Ursprünglich sollte das Tragen von FFP2-Masken im Fernverkehr bis zum 7. April Pflicht sein. Doch mittlerweile habe sich die Pandemie-Lage stabilisiert, sagte SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Nun fällt die Maskenpflicht wie schon im Nah-, auch im Fernverkehr zum 2. Februar. Lauterbach rät jedoch dazu, die Maske freiwiliig weiter zu tragen.

Wie verhält es sich mit den Corona-Regeln am Arbeitsplatz?

Die gesetzlichen Corona-Bestimmungen am Arbeitsplatz laufen zeitgleich zur Aufhebung der Maskenpflicht am 2. Februar aus. Bislang mussten Arbeitgeber*innen im Rahmen eines Hygienekonzepts Homeoffice- und Testangebote für die Beschäftigten prüfen. „Angesichts der Tatsache, dass durch die zunehmende Immunität in der Bevölkerung die Anzahl der Neuerkrankungen stark fällt, sind bundesweit einheitliche Vorgaben zum betrieblichen Infektions­schutz nicht mehr nötig“, erklärt SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Die Corona-Arbeits­schutzverordnung habe in der Vergangenheit und insbesondere in den Hochphasen der Pandemie wichtige Dienste geleistet. „Dank der Schutzmaßnahmen konnten Ansteckungen im Betrieb verhindert und Arbeits- und Produktionsausfälle vermieden werden.“

Gilt weiterhin eine Isolationspflicht?

Teils, teils, denn bereits im vergangenen Jahr fiel die Isolationspflicht, also die Pflicht, sich bei einer nachgewiesenen Corona-Erkrankung abzusondern, in Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland weg. Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen folgten erst am 1. Februar. Sachsen-Anhalt, Bremen und Thüringen ziehen einen Tag später nach. Der Freistaat Sachsen beendet die Isolationspflicht am 3. Februar. Brandenburg und Berlin haben sich auf den Stichtag 13. Februar verständigt. Einzig Mecklenburg-Vorpommern will die Isolationspflicht erst Ende Februar beziehungsweise Anfang März beenden, sagt SPD-Gesundheitsministerin Stefanie Drese.

Welche Corona-Regeln bleiben in den Bundesländern über den 2. Februar hinaus erhalten?

Bis zum 7. April 2023 gelten im Hinblick auf vulnerable Personen besondere Corona-Maßnahmen. So müssen Besucher*innen von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eine Maske tragen und einen negativen Schnelltest nachweisen. Dies gelte auch „für Beschäftigte in ambulanten Pflegediensten und vergleichbaren Dienstleistern“, heißt es hierzu auf der Internerseite der Bundesregierung. „Für Patient*innen sowie Besucher*innen von Arztpraxen, Dialyseeinrichtungen und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens“ gelte ebenso weiterhin eine Maskenpflicht.