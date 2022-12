Emily Vontz: Was die jüngste Abgeordnete im Bundestag erreichen will

Fast hätte es schon bei der Bundestagswahl 2021 geklappt. Damals kandidierte Emily Vontz auf Platz vier der Landesliste der saarländischen SPD. Die Sozialdemokrat*innen fuhren stolze 37,3 Prozent ein, was für vier Mandate reichte. Doch weil die Partei zugleich in allen vier saarländischen Wahlkreisen vorne lag, gingen die an die jeweiligen Kandidat*innen: Josephine Ortleb, Christian Petry, Esra Limbacher und Heiko Maas. „Ich war an dem Abend sehr, sehr froh, weil das Ergebnis für die SPD im Saarland einfach gigantisch war. Deswegen war ich überhaupt nicht enttäuscht“, sagt Vontz über ihre Stimmung am Wahlabend.

Der ehemalige Außenminister Maas verzichtet nun auf sein Mandat, um künftig in Berlin als Anwalt zu arbeiten. Die Chance für Vontz, die ab Januar mit 22 Jahren die jüngste Bundestagsabgeordnete sein wird. Ganz überraschend kam diese Nachricht für die saarländische Juso-Vorsitzende nicht: „Natürlich wusste ich es schon einen kleinen Tick früher. Ich hatte ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten, bevor es dann offiziell wurde“, berichtet sie im Gespräch mit dem „vorwärts“.

Fokus auf Frauenförderung in der Saar-SPD

Vontz' Einzug in den Bundestag zeigt einmal mehr, dass Frauenförderung in der saarländischen Sozialdemokratie groß geschrieben wird. Seit Anfang September ist Vontz Juso-Vorsitzende im südwestlichsten Bundesland der Republik. Sie löste Kira Braun ab, die im März in den Landtag einzog und dort direkt stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurde. Landtagspräsidentin ist Heike Becker (SPD). Ganz zu schweigen von der Ministerpräsidentin und Landesvorsitzenden Anke Rehlinger, die als einzige Regierungschefin in Deutschland mit absoluter Mehrheit regiert.

„Junge Frauen werden in der SPD im Saarland wirklich gefördert. Das sieht man allen Positionen“, sagt Vontz daher auch. Sie selbst habe in den vergangenen Monaten sehr von einem Mentorinnenprogramm profitiert. Nun wolle sie selbst als Abgeordnete ihren Beitrag leisten. „Ich habe das Gefühl, dass es im Saarland wirklich zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dass Frauen an der Spitze stehen“, sagt sie. Aus ihrer Sicht sei das auch ein Grund für die Attraktivität und den Erfolg der Partei.

Einige Handynummern hat sie schon

Während ihrer Kandidatur für den Bundestag habe sie zudem großen Rückhalt innerhalb der Partei gespürt. Dass sie nun die jüngste Parlamentarierin sein wird, findet Vontz „cool“. Es stehe für sie aber nicht im Vordergrund: „Ich will nicht auffallen, weil ich die Jüngste bin, sondern mitentscheiden, mitbestimmen und eine starke Stimme für junge Leute aus dem Saarland sein“, sagt sie und nennt wenig verwunderlich ein zentrales Thema für ihre politische Arbeit: „Ich wusste, dass ich Klimaschutz noch mal anders vertrete als jemand, der 60 ist. Die junge Perspektive wird gebraucht.“

Im Bundestag wird sie als junge Abgeordnete nicht allein sein. Rund ein Viertel der Abgeordneten in der mehr als 200-köpfigen SPD-Bundestagsfraktion ist im Juso-Alter. Einige davon kennt sie inzwischen schon. „Mir haben auf Instagram viele junge SPD-Abgeordnete geschrieben, dass sie sehr gerne ihre Erfahrungen in den ersten Wochen mit mir teilen und mir helfen wollen. Einige haben mir auch schon ihre Handynummern geschickt. Das ist ziemlich cool, dass da einige sind, die schon das erlebt haben, was ich bald erleben werde“, berichtet sie.

Erst Weihnachten, dann Bundestag

Wann genau es im neuen Jahr losgeht, steht noch nicht fest. Noch wartet Vontz auf den offiziellen Brief des Bundeswahlleiters, der jeden Tag im Briefkasten sein könnte. Eine WG im Stadtteil Neukölln hat sie bereits gefunden. „Natürlich ist es gerade ein bisschen viel, aber es macht auch echt voll Spaß“, sagt sie und freut sich auf die große neue Aufgabe, aber erst mal auf ein entspanntes Weihnachtsfest mit Freunden und Familie.