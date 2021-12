Einstimmig nominiert: Kevin Kühnert soll SPD-Generalsekretär werden

Es ist am Wahlabend kurz vor Mitternacht, in seinem Berliner Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg liegt er vor seinen Kontrahent*innen von den Grünen und der CDU, und doch will Kevin Kühnert noch keine Glückwünsche annehmen. Es ist nur eine kleine Anekdote, die jedoch beispielhaft für einen der aufstrebenden Politiker des Landes steht. Einen, der zugleich ehrgeizig und demütig ist. Er hat sich abgerackert im Wahlkampf, Kühnert und sein Team haben von Juni bis September an rund 50.000 Haustüren geklingelt – einsamer Rekord in allen 299 Bundestagswahlkreisen.

Direkt in den Bundestag eingezogen

In der Nacht steht das Ergebnis schließlich fest: Der 32-Jährige setzt sich mit 27,1 Prozent gegen die frühere Grünen-Ministerin Renate Künast durch und zieht direkt in den Bundestag ein – so wie 48 weitere Jusos mit ihm. Dieser Ausgang der Bundestagswahl, dass Kühnert ein zentrales Versprechen wahr gemacht hat, das er vor rund zwei Jahren gegeben hatte, als er auf dem Juso-Bundeskongress in Schwerin mit einem Rekordergebnis wiedergewählt wurde: „Mit möglichst vielen Jusos auf allen Ebenen Verantwortung übernehmen“

Das soll Kühnert, der sein Amt als Juso-Vorsitzender nach einem tränenreichen Abschied Anfang des Jahres an Jessica Rosenthal übergeben hatte, künftig als Generalsekretär der SPD tun. Für dieses Amt hat ihn der Parteivorstand in seiner Sitzung am Freitagnachmittag einstimmig nominiert, wie dem „vorwärts“ aus Parteikreisen bestätigt wurde. Gewählt werden soll der Berliner Sozialdemokrat auf dem SPD-Parteitag am 11. Dezember. Da dieser aufgrund der Corona-Pandemie rein digital stattfindet, muss die dortige Abstimmung anschließend noch einmal durch eine Briefwahl bestätigt werden, was jedoch nur eine Formsache sein sollte.

K-Frage geklärt

Dem Parteivorstand der SPD gehört Kühnert bereits seit Dezember 2019 an. Damals wurde er nach einer fulminanten Rede, die für tosenden Applaus unter den Delegierten sorgte, auf dem Parteitag in Berlin zu einem von fünf stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Mit seinem Amtsvorgänger Lars Klingbeil verbindet Kühnert eine Freundschaft. Gemeinsam nehmen sie regelmäßig den Podcast „Die K-Frage“ auf. In der SPD scheint die K-Frage nun geklärt: Lars Klingbeil soll die Partei gemeinsam mit Saskia Esken führen, Kühnert ihm als Generalsekretär und Herausgeber des „vorwärts“ folgen.

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, lobt im Interview mit dem Spiegel: „Kevin Kühnert gehört zur Zukunft dieser Partei, er kann nicht nur gute Reden halten, sondern ist auch inhaltlich sehr stark.“