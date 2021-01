Auf Drängen der SPD: Was beim Impfgipfel geklärt werden soll

Es begann mit einer ersten Debatte zur Corona-Impfstrategie Anfang Januar, als SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz dem Gesundheitsministerium einen langen Fragenkatalog schickte. Allerdings reißt auch Wochen später die Kritik nicht ab, nachdem der Hersteller AstraZeneca Lieferversprechen abräumte und auch Biontech/Pfizer ihre Lieferungen zwischenzeitlich drosseln mussten. Jetzt soll es auf Drängen der SPD am Montag einen Impfgipfel von Bund, Ländern und der Industrie geben, um Probleme bei der Impfkampagne in Deutschland aus dem Weg zu räumen. Wir erklären, was die Sozialdemokrat*innen sich davon erhoffen und welche Probleme sie bei der aktuellen Impfstrategie sehen.

Was soll der Impfgipfel bringen?

„Ziel dieser Runde muss es sein, eine gemeinsame nationale Anstrengung auf den Weg zu bringen, die Produktion und Verteilung von Impfstoff in Deutschland zu beschleunigen“, erklärte Vizekanzler Olaf Scholz am Freitag. Da die Impfung der Ausweg aus der Corona-Pandemie sei, müsse sie oberste Priorität haben.

Auch Bärbel Bas, Fraktionsvize der SPD im Bundestag, bekräftigte die Notwendigkeit eines Impfgipfels nach den jüngsten Hiobsbotschaften zu den Lieferschwierigkeiten des AstraZeneca-Impfstoffs: „Es müssen jetzt alle an einen Tisch und Wege finden, die Produktion für Impfstoffe auszuweiten“, fordert sie. Die Zulassung des Mittels wird von der europäischen Arzneimittelbehörde erwartet, der Hersteller hatte aber bereits zuvor vor Lieferschwierigkeiten gewarnt, es soll Probleme in der Lieferkette für die EU geben.

Welche Probleme stehen noch im Fokus?

Zum einen sorgen die genannten Lieferschwierigkeiten bei AstraZeneca für Unmut – auch auf EU-Ebene. Zum anderen hatte am Donnerstag die Ständige Impfkommission (StiKo) aufgrund der spärlichen Datenlage für den Impfstoff nur eine eingeschränkte Empfehlung ausgesprochen. Der Hersteller hat sein Mittel bisher nur an wenigen Senior*innen getestet, sodass kaum Informationen darüber vorliegen, wie wirksam der Impfstoff in der Altersgruppe der über 65-Jährigen ist. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte betont, dass die Daten an sich zwar gut, aber eben nicht ausreichend seien. Auch der CDU-Minister ging am Donnerstag noch davon aus, dass auch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) das Mittel nur für Menschen unter 65 Jahren empfiehlt. Das, so Bas am Freitag, würde aber bedeuten, dass die Impfstrategie angepasst werden müsse – denn die sieht bisher vor, vor allem Ältere und Personal im Pflege- und Klinikbereich zu impfen.

Inzwischen ist der Impfstoff von AstraZeneca von der EMA zugelassen, auch für alle ab 18 Jahren, die Empfehlung der StiKo hat allerdings noch bestand.

Was soll bei diesen Problemen ein Impfgipfel bewirken?

Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken pocht auf eine neue Koordination beim Impfgipfel. „Wir müssen zum einen umgehend alternative Impfstoffe für über 65-Jährige beschaffen und zum anderen die Impf-Reihenfolge für den in Kürze eintreffenden AstraZeneca-Impfstoff neu koordinieren“, sagte die Sozialdemokratin den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag, während sich zuvor auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), für einen besseren Impf-Plan ausgesprochen hatten.

An den zur Verfügung stehenden Impfstoffen hängt die gesamte Infrastruktur aus Impfzentren und mobilen Teams in den Ländern, die in den vergangenen Wochen aufgebaut wurde. Die SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke in Brandenburg sowie Michael Müller in Berlin hatten unter anderem ihren Unmut darüber geäußert. Man brauche Verlässlichkeit, um die kommenden Wochen und Monate zu planen, so Müller gegenüber dem rbb: „In Berlin stehen seit über einem Monat Impfzentren bereit, die nicht genutzt werden können, weil wir nicht genug Impfmittel haben. Wir könnten viel mehr impfen, wenn wir mehr Dosen hätten.“ Woidke indes hatte den Gipfel vorgeschlagen, um der Angst und Verunsicherung in der Bevölkerung entgegenzuwirken.

Auf dem Impfgipfel soll nun diskutiert werden, an welchen Standorten noch zusätzlicher Impfstoff produziert werden könnte, welche Hürden es dabei noch gibt – und wie die Politik diese aus dem Weg räumen kann.

Wie stehen die Pharmaunternehmen zu dem Impfgipfel?

Der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie hatte Anfang des Monats noch die positive Entwicklung der Impfstoffentwicklung und -lieferung hervorgehoben. Dennoch: Am Impfgipfel will der BPI teilnehmen – man stehe zu seiner Verantwortung, hieß es in einer ersten Reaktion, man stehe als Industrie selbstverständlich zur weiteren Unterstützung zur Verfügung.

Der Vorsitzende Hans-Georg Feldmeier hatte im Gespräch mit dem rbb am Mittwoch aber auch betont, dass es Kooperationen in der Branche ohnehin schon gängig und üblich seien. „Alle versuchen hier möglichst viel möglichst schnell zu erreichen“, versicherte Feldmeier. Einen „Kooperations-Zwang“ brauche es nicht, der Staat sei auch nicht der bessere Unternehmer.