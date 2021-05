Digitaler EU-Impfnachweis: Wann er kommt und was er bringen soll

Die Staats- und Regierungschefs haben sich am Dienstag darauf geeinigt, das Digitale Covid-Zertifikat möglichst bald in der EU einzuführen. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten im Europaparlament stimmte am Mittwoch der Vereinbarung zu, die Verabschiedung im Parlamentes soll im Juni folgen. Bereits jetzt kommentiert Jens Geier, Vorsitzender der SPD-Europaabgeordneten: „Gut, dass die EU-Staats- und Regierungschefs das Digitale Covid-Zertifikat jetzt schnell umsetzen wollen. Die digitalen Nachweise können eine Chance im Kampf gegen die Pandemie sein und die Voraussetzungen sind auf EU-Ebene gegeben. Jetzt müssen die Mitgliedstaaten liefern und die Zertifikate mit Mehrwert füllen.“

Was soll das Zertifikat bringen?

Das digitale Dokument soll künftig eine EU-weite Gültigkeit besitzen. Darin soll unter anderem angezeigt werden, ob jemand vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist sowie wann und mit welchem Wirkstoff das passiert ist. Es soll aber auch Aufschluss darüber geben können, ob jemand negativ getestet wurde oder bereits eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat. Über einen Barcode sollen diese Informationen fälschungssicher abgerufen werden können. Geplant ist ein Dokument in der jeweiligen Landessprache sowie auf Englisch. Für die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel lässt die Einigung hoffen, „dass die Zertifikate einen wesentlichen Beitrag zur Vereinfachung der Reisefreiheit leisten können“.

Ab wann wird das Dokument verfügbar sein?

Geplant ist die Einführung für Ende Juni, um den Reiseverkehr innerhalb der EU noch vor der Sommersaison zu erleichtern. Die Regeln sollen zunächst für zwölf Monate gelten.

Welche Erleichterungen bietet der Nachweis für Geimpfte?

Die Details der Bestimmungen legen die Mitgliedsstaaten fest. Klar ist aber bereits, dass zusätzliche Beschränkungen wie etwa Quarantäne für negativ Getestete, Geimpfte oder Genesene nur eingeführt werden sollen, wenn es etwa die Infektionslage erfordere. Jens Geier hofft: „Damit kann der EU ein Schritt Richtung Normalität gelingen. Der Flickenteppich an Quarantäne-Bestimmungen und willkürlichen Grenzkontrollen soll ein Ende finden.“

Unklar ist bislang, ob der digitale Nachweis auch für Impfstoffe gelten soll, die von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) noch nicht zugelassen wurden, beispielsweise das russische Präparat Sputnik-V. Auch darüber sollen die Mitgliedsstaaten jeweils selbst entscheiden.

Wie ist der Stand in Deutschland?

In Deutschland soll eine entsprechende App für das Smartphone ebenfalls Ende Juni zur Verfügung stehen. Im Impfzentrum oder in der Arztpraxis sollen Geimpfte dann ein Zertifikat erhalten – digital oder als Ausdruck. Mit einer weiteren App soll laut Ministerium dann die Echtheit des Zertifikats überprüft werden können.