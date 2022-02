Diese Prominenten wählen für die SPD den Bundespräsidenten

Sie ist die größte parlamentarische Versammlung der Bundesrepublik. Wenn am Sonntag die Bundesversammlung in Berlin zusammenkommt, um den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin zu wählen, werden sich 1.472 Delegierte im Paul-Löbe-Haus, einem Gebäude des Bundestages, tummeln. Zu den 736 Mitgliedern des Bundestags kommt dieselbe Anzahl von Vertreter*innen aus den Bundesländern hinzu. Diese wurden in den vergangenen Wochen von den Landtagen entsprechend der Bevölkerung des jeweiligen Bundeslandes gewählt.

Leon Goretzka für den Süden, Roland Kaiser für den Norden

Unter den Delegierten aus den Ländern sind auch bei der 17. Bundesversammlung wieder zahlreiche Prominente. So entsendet die bayerische SPD den Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka. Ebenfalls aus dem Fußballbereich kommt ein prominenter Vertreter der SPD Hessen: Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt. Für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern nimmt Schlagersänger Roland Kaiser an der Bundesversammlung teil. Er war bereits vor fünf Jahren Delegierter der Bundesversammlung. Auch Kaisers Sänger-Kollege Thees Uhlmann wird an der Bundesversammlung teilnehmen. Der Sänger der Band „Tomte“ wurde von der SPD Niedersachsen nominiert.

Für Niedersachsen wird auch der Moderator Klaas Heufer-Umlauf seine Stimme abgeben, ebenso wie die Schauspielerin Denise M’Baye, Kinderbuch-Autorin Ann-Katrin Heger und Musiker Oliver Perau. Die größte Promi-Dichte hat die Delegation aus Nordrhein-Westfalen vorzuweisen (die auch insgesamt die meisten SPD-Delegierten entsendet). Aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland wählen die Schauspieler*innen Dietmar Bär, Eugene Boateng, Leonard Lansink und Renan Demirkan für die SPD den Bundespräsidenten.

DGB-Chef und Impfstoff-Entwicklerin

Hinzu kommen Moderator Tobias Schlegl, die Journalistinnen Julia Friedrichs und Shary Reeves, die Autorin Sophie Passmann und der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann. Eine weitere Schauspielerin kommt mit Astrid Fünderich („Soko Stuttgart“) aus Baden-Württemberg. Die SPD Rheinland-Pfalz schließlich entsendet neben Dressurreiterin Britta Näpel eine Frau, deren Name vor Beginn der Corona-Pandemie nur Eingeweihten ein Begriff war: Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci.