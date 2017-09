Diese Prominenten unterstützen Martin Schulz und die SPD

Leonard Lansink ist sauer. „Deutschland ist ein tolles Land, aber es gibt zu viel Ungerechtigkeit.“ Fest macht das der Schauspieler („Wilsberg“) etwa an steigenden Mieten, Unternehmen, die sich davor drücken, Steuern zu bezahlen, und Schulen, bei denen der Putz von den Wänden bröckelt. „Ich will, dass es gerecht zugeht“, sagt Lansink. Deshalb findet er es auch richtig, „dass Martin Schulz das Thema Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt. Dafür haben er und die SPD meine volle Unterstützung“.

Natalia Wörner: Martin Schulz hat den Mut, die Dinge anzupacken

Leonard Lansink ist einer von vielen Prominenten, die in diesem Wahlkampf für Martin Schulz und die SPD werben. Gerechtigkeit, Bildung, Europa – die Gründe sind unterschiedlich und häufig ganz persönlich. „Unser Bildungssystem hängt der Realität um Jahre hinterher“, meint etwa Natalia Wörner. Der Schauspielerin gefallen deshalb Schulz’ Pläne für eine nationale Bildungsallianz besonders gut. „Gleiche Bildungschancen für alle darf keine leere Worthülse sein“, fordert Wörner. „Ich unterstütze Martin Schulz, weil er den Mut hat, die Dinge anzupacken, die wirklich wichtig sind.“

Sänger Roland Kaiser gefällt vor allem Martin Schulz’ Eintreten für Gerechtigkeit. „Lebensqualität hat nicht nur damit zu tun, wie viel Bruttosozialprodukt wir erwirtschaften, sondern wie viel Lebensqualität wir erwirtschaften“, meint Kaiser. „Martin Schulz will für mehr Gerechtigkeit sorgen. Das erwarte ich auch von ihm als Mitglied der SPD und als Wähler.“

Clemens Schick: Deutschlands Lähmung überwinden

Für Clemens Schick steht gar die Zukunft Deutschlands auf dem Spiel. „Ich will, dass Martin Schulz Bundeskanzler wird, weil ich es kaum noch ertragen kann, dass dieses Land in eine Lähmung verfallen ist in einen unpolitisierten Zustand, wo ich das Gefühl habe, dass wir alle wach werden müssen“, sagt der Schauspieler („James Bond: Casina Royale“). Für Schick geht es bei der Bundestagswahl auch darum, die Demokratie zu verteidigen. Mit Martin Schulz habe er „jemanden kennengelernt, der diesen Kampf für diese Freiheiten, für dieses Europa und für dieses Deutschland in Europa kämpfen will und dieses Europa und dieses Deutschland gestalten will“, so Schick.

Ähnlich sieht es Schauspieler-Kollege Hans-Werner Meyer („Letzte Spur Berlin“). „So sehr ich Pragmatismus in der Politik schätze: Im Moment brauchen wir vor allem Leidenschaft, Vision und soziale Gerechtigkeit“, ist er überzeugt. „In Martin Schulz sehe ich einen überzeugten Europäer. Er hat ein gesundes Gefühl für soziale Gerechtigkeit. Deshalb unterstütze ich Martin Schulz und die SPD.“

Iris Berben: „Auf mich können Sie zählen, Martin Schulz“

„Ich unterstütze die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz, denn er hat die Zukunft im Blick – eine Zukunft, in der es solidarischer, gleichberechtigter und digitaler zugehen soll“, sagt Schriftstellerin Hannah Dübgen. Vor allem Schulz’ Plan, jedem die Möglichkeit zu geben, sich zu bilden und weiterzubilden“ überzeuge sie. Zudem sei Martin Schulz ein überzeugter und respektierter Europäer. Deshalb ist sich Dübgen sicher: „Er kann als Kanzler Deutschland auch innerhalb der Europäischen Union ein neues Gesicht geben.“

Die Zukunft Europa ist auch Iris Berben wichtig. „Zusammen können wir ein Europa und ein Deutschland schaffen, in denen unsere Werte und Vorstellungen ihre volle Kraft entfalten können in Frieden und in Freiheit“, ist sich die Schauspielerin sicher und verspricht: „Lieber Martin Schulz, auf mich können Sie zählen.“