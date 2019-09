Diese Kandidaten bewerben sich um den SPD-Parteivorsitz

Schon am Mittwoch geht es in Saarbrücken los: Dort beginnt die große Tour von insgesamt 23 Regionalkonferenzen mit der Vorstellung aller Kandidaten für den Parteivorsitz. Seit Sonntagabend steht fest, wer sich zur Wahl stellt: Zugelassen vom Parteivorstand sind acht Teams und ein Einzelbewerber, erklärt Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Das sind die Kandidaten

Um den Parteivorsitz werben: Ex-NRW-Familienministerin Christina Kampmann und der Europa-Staatsminister Michael Roth; die Bundestagsabgeordneten Nina Scheer und Karl Lauterbach, die Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz und Bundesfinanzminister Olaf Scholz; Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius; die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und der Verdi-Chefökonom Dierk Hirschel; die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission Gesine Schwan und Parteivize Ralf Stegner; Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange und der OB von Bautzen, Alexander Ahrens; die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und Ex-NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans sowie der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner.

Klingbeil: SPD wagt etwas Neues

Für Klingbeil steht fest, dass die kommenden sechs Wochen spannend werden. Die SPD wage mit dieser Mitgliederbefragung etwas Neues. „Es wird ein Wettbewerb um die großen Zukunftsfragen in diesem Land“, sagt er. Fünf Minuten haben die Teams, um sich und ihre Themen vorzustellen. Danach bleiben 60 Sekunden pro Person für die Antwort auf aktuelle Fragen. Zu guter Letzt kommen die Mitglieder mit Fragen zu Wort. Die werden am Ende auch per online-Abstimmung oder per Brief zwischen dem 14. bis 25. Oktober entscheiden.

Veröffentlicht wird das Abstimmungsergebnis am 26. Oktober: Weiterhin sieht das Verfahren eine Stichwahl zwischen Platz eins und zwei vor und eine Abstimmung zwischen dem 19. bis 29. November. In allen Bundesländern findet mindestens eine Regionalkonferenz statt. Organisiert werden sie von den Landesverbänden und Bezirken. Die Tour endet am 12. Oktober in München.

Die genauen Veranstaltungsorte und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier und unter https://unsere.spd.de/tour