Dennis Rohde – ein Youngster wird Chefhaushälter der SPD im Bundestag

Das Haushaltsrecht gilt als das älteste und wichtigste Recht des Parlamentes. Kein Politikbereich, der nicht von Finanzen und damit von dem im Bundestag beschlossenen Mittelzuweisungen abhängt. Daher gelten die Haushaltspolitiker*innen als die einflussreichsten Fachpolitiker*innen im Parlament. Das gilt erst Recht für die der Regierungsfraktionen und hier besonders für die haushaltspolitischen Sprecher*innen.

Mit 33 Jahren Schlüsselposition im Bundestag

Am 6. Mai nominierte die Arbeitsgruppe Haushalt der SPD-Bundestagsfraktion Dennis Rohde einstimmig zu ihrem Sprecher. Er soll Nachfolger des von seinen Ämtern zurückgetretenen Johannes Kahrs werden. Am 12. Mai steht Rohdes Wahl auf der Tagesordnung der SPD-Fraktion. Sie gilt als Formsache. Mit nur 33 Jahren macht Rohde, der stellvertretender Sprecher der „Youngsters“ ist, der Gruppe junger Abgeordneter, damit einen gewaltigen Karrieresprung, um den ihn manch gleichaltrige*r Parlamentarier*in beneiden dürfte.

Früh dran war Dennis Rohde eigentlich schon immer: Mit nur 16 Jahren tritt er in die SPD ein. „Geprägt hat mich mein Großvater. Er war Bahnarbeiter und hat beim Rangieren mit Waggons sein rechtes Bein verloren“, sagt Rohde. Deutlich hat er dessen Lieblingssatz im Ohr: „Die da oben müssen endlich mal wieder was für uns tun.“ 2002 ist er dann in die SPD eingetreten, „weil ich nicht nur fordern, sondern mich auch einbringen wollte“.

Jüngster SPD-Kreisvorsitzender mit 22 Jahren

Mit nur 22 Jahren wird er im Ammerland (Niedersachsen) SPD-Kreisvorsitzender – damals der jüngste Vorsitzende in Deutschland. 2012 wird er als Bundestagskandidat vorgeschlagen. Fast 300 SPD-Mitglieder stimmen ab und wählen ihn vor zwei Mitbewerbern mit gut zwei Dritteln der Stimmen zum Kandidaten. Am Abend des 22. September 2013 gewinnt Dennis Rohde den Wahlkreis Oldenburg-Ammerland direkt für die SPD. Seitdem vertritt er die Interessen von etwa 250.000 Menschen seines Wahlkreises im Bundestag. „Jeden Tag das Beste für die Region zu erreichen“, das ist sein Ziel.

2013 wird Dennis Rohde Mitglied des Haushaltsausschusses und 2017 stellvertretender Ausschussvorsitzender. In der Arbeitsgruppe Haushalt der SPD-Bundestagsfraktion übernimmt er im gleichen Jahr den Posten des stellvertretenden Sprechers.

Für die Menschen, für die Region

„Menschen helfen und auch für die Belange anderer eintreten – das war mir schon immer sehr wichtig“, sagt Dennis Rohde. „Ob als Stadtschülersprecher, im Gemeinderat, bei der Arbeiterwohlfahrt oder als Rechtsanwalt – der persönliche Einsatz ist mir wichtig.“ Besonders geprägt haben ihn dabei die eineinhalb Jahre Tätigkeit in der Schuldner*innenberatung. „Gerade bei den Bedürfnissen von ver- und überschuldeten Menschen gibt es in unserem Land noch viel zu tun.“

Viel zu tun gibt es auch für den Chefhaushälter der SPD im Bundestag. Die Corona-Pandemie hat die bisherigen Haushaltsplanungen über den Haufen geworfen. Die „schwarze Null“ gilt als Auslaufmodell. Die massiven Hilfspakete des Bundes und die damit deutlich steigende Verschuldung sind eine beispiellose Herausforderung für die Politik. Sie dürfte Parlament und Regierung noch viele Jahre beschäftigen. Und in ganz besonderer Weise den haushaltspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion Dennis Rohde.