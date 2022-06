Corona: Lauterbach will Bürgertests über 30. Juni hinaus anbieten

„Bürgertests sind weiter unbedingt notwendig.“ Das betonte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach der Gesundheitsminister*innenkonferenz der Bundesländer in Magdeburg. „Ich möchte, dass die Tests über den 30. Juni hinaus angeboten werden“, betonte Lauterbach. An diesem Tag läuft die Testverordnung und damit die gemeinsame Finanzierung von Bund und Ländern aus. Eine Fortführung der kostenlosen Bürger*innentests hat der Bundestag daran geknüpft, dass die Länder weiterhin die Hälfte der Kosten tragen. Die sehen nach Aussage der Vorsitzenden der Gesundheitsminister*innenkonferenz, der sachsen-anhaltinischen Ministerin Petra Grimm-Benne, keine Möglichkeit, sich weiter an den Kosten zu beteiligen.

„Wir werden nicht mehr jeden Test machen.“

Der Blick richtet sich also auf den Bund. Er stehe kurz vor dem Ende der Verhandlungen über die künftige Finanzierung der Tests teilte Lauterbach bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Gesundheitsministerkonferenz mit. Ein Ergebnis gebe es „definitiv in den nächsten Tagen“. Es sei bereits klar, dass „anlasslose Tests“ eingeschränkt würden. „Wir werden nicht mehr jeden Test machen“, kündigte Lauterbach an. Wichtig sei aber, dass weiter Tests in Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen angeboten werden könnten. Auch Menschen, die Veranstaltungen besuchten, sollten sich weiter kostenfrei testen lassen können.

Einig sind sich der Bundesgesundheitsminister und seine Länder-Kolleg*innen in der Frage, dass das Infektionsschutzgesetz angepasst werden muss, um für den Corona-Herbst gewappnet zu sein. Karl Lauterbach hatte vorab einen Sieben-Punkte-Plan für künftige Schutzmaßnahmen vorgelegt, der bei der Gesundheitsminister*innenkonferenz diskutiert wurde. „Wir brauchen ein novellierte Infektionsschutzgesetz“, betonte Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard im Anschluss. Die Gesundheitsminister*innen würden zum 1. Juli eigene Vorschläge vorlegen.