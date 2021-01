Corona-Impfungen: Wie die SPD bei der Terminfindung hilft

Es ist weniger als einen Monat her, dass der von Biontech/Pfizer hergestellte Impfstoff innerhalb der EU zugelassen wurde. Als erster der gegen das Corona-Virus verfügbaren Impfstoffe. Vor wenigen Tagen folgte das Präparat von Moderna. Bereits jetzt sind mehr als ein Prozent aller Menschen in Deutschland geimpft. Rheinland-Pfalz liegt beim Impftempo im bundesweiten Vergleich der Länder auf Platz vier. Damit ist es im SPD-regierten Bundesland auch weiterhin gut vorangeht, bietet der SPD-Fraktionsvorsitzende im Mainzer Landtag Alexander Schweitzer nun seine Unterstützung für ältere Menschen in der Südpfalz an.

Unterstützung von Schweitzer und Hitschler

Denn für diese ist es derzeit nicht immer leicht. Häufig verbringen sie viel Zeit vor dem Computer oder am Telefon, um einen der begehrten Impftermine zu bekommen. Deshalb unterstützen der SPD-Landtagsabgeordnete und sein Bürgerbüro Menschen mit der höchsten Impf-Priorität bei der Online-Terminregistrierung für die Corona-Impfung über die offizielle Internetseite des rheinland-pfäzischen Gesundheitsministeriums „impftermin.rlp.de“. Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Angebots ist eine vorliegende unterschriebene Bevollmächtigung des zu Impfenden an das Wahlkreisbüro.

Um die Vollmachten abzuholen, kam Schweitzer auch persönlich bei den Bürger*innen vorbei. „Ich bin unterwegs mit Maske, Desinfektionsmittel und Datenschutzerklärung, besuche Bürgerinnen und Bürger, die sich mit der Bitte um Unterstützung an mich gewandt haben“, sagte er in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Unterstützt wird Schweitzer bei der Aktion auch von den SPD-Ortsvereinen in seinem Wahlkreis. Der Zuspruch der Bevölkerung ist enorm. Die Aktion startete in der vergangenen Woche am Donnerstag. Schon freitags gab es mehr als 40 Anrufe in Schweitzers Bürgerbüro von Menschen mit Fragen, Beschwerden und der Bitte um Unterstützung. Insgesamt haben sich bereits mehr als 70 Menschen bei Schweitzer gemeldet.

Die Aktion war so erfolgreich, dass auch die Wörther SPD-Landtagsabgeordneten Katrin Rehak-Nitsche und der Südpfälzer SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler Schweitzers Beispiel folgten und Hilfe bei Impfterminen anbieten. „Das Impfen ist unsere große Hoffnung, dass wir aus dieser Pandemie rauskommen. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir auch vor Ort alle Anstrengungen dafür unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern in dieser Situation zu helfen“, begrüßt Hitschler das Serviceangebot Schweitzers. „Nur gemeinsam wird uns eine schrittweise Rückkehr zur gesellschaftlichen Normalität gelingen“. Daher sei es für Hitschler selbstverständlich, dass er die Initiative seines Kollegen aus dem Land unterstütze.

Midyatli fordert neues System für Impftermine

Auch die stellvertretende SPD-Vorsitzende und Landeschefin in Schleswig-Holstein Serpil Midyatli unterstützt die Bürger*innen, die frustriert von der langen Wartezeit auf einen Impftermin sind. „Ich fordere die Landesregierung auf, allen Berechtigten einen Impftermin per Brief anzubieten. Selbst wenn der dann einige Wochen in der Zukunft liegt, gibt das Sicherheit“, sagt Midyatli. Sie fordert Bürger*innen, die bereits Erfahrung mit der Anmeldung für einen Impftermin in Schleswig-Holstein gemacht haben, auf, ihr Berichte darüber zukommen zu lassen. Diese wolle sie dann gesammelt an das Gesundheitsministerium im Land übergeben. Damit will Midyatli Druck machen für ein neues System zur Terminregistrierung in Schleswig-Holstein.