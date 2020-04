Nach Corona gilt es, die Gesellschaft neu zu erfinden

Die Folgen der Corona-Pandemie kündigen den Niedergang eines Zivilisationszyklus an, der das Wirtschaftswachstum auf die rücksichtslose Aneignung natürlicher Ressourcen, die Produktionskapazität menschlicher Arbeit und das Wissen der Völker als Mechanismen zur Akkumulation exorbitanten Reichtums in sehr wenigen Töpfen konzentriert hat.

Mit dem Wissen aus unserer Geschichte sind wir bisher davon ausgegangen, dass die Natur und die Millionen von "Nachzüglern" im kapitalistischen System es zu irgendeinem nahen, aber unsicheren Zeitpunkt nicht mehr aushalten und den Weg zu einer Transformation finden würden. Dies würde einen neuen Sozialpakt erfordern, der von nachhaltiger Entwicklung, sozialer Integration und Menschenrechten getragen wird.

Die Welt zittert vor einem Virus

Doch ohne Vorwarnung löste ein unbekanntes Virus, das in China auftauchte, überraschend einen beispiellosen globalen Gesundheits- und Wirtschaftskataklysmus aus. Wie hätte man sich vorstellen können, dass die mächtigen Mächte des Westens und die anderen Länder der Welt zusammen mit China vor einem Virus, einem blinden Passagier der Welt, zittern würden?

Die Krankheit unterscheidet nicht zwischen Klassen, Geschlecht, Rasse oder Nationalität, sondern tritt in die Fußstapfen globaler Reisender. In Ermangelung eines Impfstoffs, neben hygienischen Techniken und sozialer Isolation, war es also auch notwendig, die Grenzen zu schließen, die die Neoliberalen so mühsam geöffnet haben, als sie die multinationalen Systeme unter der Hegemonie der großen Weltmächte geschmiedet haben: die Institutionalisierung der Globalisierung (IWF, IDB; FTAA, CAFTA, OECD, WTO usw.).

Globale Netzwerke sind ohne Vorwarnung gerissen

Die Krise ist immer eine Gelegenheit, neue und bessere Wege zu finden, und es gab verschiedene Anzeichen dafür, dass man sich auf sie zubewegt, insbesondere wegen der immer hitzigeren Auseinandersetzungen zwischen den Wirtschaftsgiganten. Es ist jedoch überraschend, wie das Auftauchen von COVID-19 eine Reihe ungewöhnlicher Maßnahmen in fast allen Bereichen des täglichen Lebens ausgelöst hat. So plötzlich und unerwartet waren sein Ursprung und seine schnelle globale Reichweite, dass es die völlige Unfähigkeit der multinationalen Gremien und des Marktes offenbart hat, die Spannungen zu regulieren, Gleichgewichte zu schaffen und die entfesselte Wirtschaftskrise zu bewältigen. Globale Netzwerke rissen ohne Vorwarnung wie Hochspannungskabel in einer Wasserlache, die sich ohne Richtung schlängelt. Rette sich wer kann!

Unvorbereitet und isoliert an unseren Grenzen und in unseren Häusern liegt es nun an uns, die Verpflichtung zu übernehmen, uns als Gesellschaft neu zu erfinden, basierend auf einem neuen kollektiven Bewusstsein unserer Verwundbarkeit, der gegenseitigen Abhängigkeit und der Stärke des solidarischen Handelns, der wichtigsten Lektion der gegenwärtigen Krise.

Ein starker, transparenter Staat ist notwendig

In Costa Rica wurden nicht ohne Schwierigkeiten Gedanken und Handlungen erwogen, die sich heute als die besten Alternativen herauskristallisieren, um diesen Zeiten der globalen Krise erfolgreich zu begegnen: mit Maßnahmen, die auf Gerechtigkeit, einer solidarischen Wirtschaft, der Pflege und der verantwortungsvollen Nutzung unseres gemeinsamen ökologischen und kulturellen Reichtums und der Ausübung individueller und kollektiver Rechte basieren.

Heute ist mehr denn je die Notwendigkeit eines starken, effektiven und transparenten Staates offensichtlich geworden, der durch die öffentliche Politik und die Arbeit seiner Institutionen die Erwartungen seiner Bevölkerung erfüllt. Dies muss gesichert und gestärkt werden.

Die Kräfte des Kapitals einhegen

Die durch die COVID-19-Krise verursachte wirtschaftliche Stagnation, die Entfesselung der Weltwirtschaft infolge der dringenden Gesundheitsmaßnahmen und die Rezession, die sehr kurzfristig zu erwarten ist, machen eine Neubewertung des Inlandsmarktes und seiner intraregionalen Verflechtungen erforderlich, die Bedeutung der Nahrungsmittelselbstversorgung und damit die Stärkung der landwirtschaftlichen Produktion, der lokalen Industrie, der nachhaltigen Tourismusunternehmen und alternativer Formen der Vermarktung und Umverteilung im Rahmen des Leitbildes der Nachhaltigkeit angesichts eines krisengeschüttelten, räuberischen und wachsende Ungleichheiten erzeugenden Kapitalismus. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Gier der Märkte und finanzieller Interessen zu besiegen, die heute ihre Grenzen und ihre schädlichen Folgen für die Ökosysteme und die Rechte der Mehrheit zeigen.

Die Krise ist eine Zeit der Neuanpassung: Die Kräfte des Kapitals werden danach streben, auf der Grundlage noch zentralisierterer Modelle wieder Boden zu gewinnen, wobei sie die Zerstörung des Kapitals und der Märkte in der gegenwärtigen Situation ausnutzen werden. Angesichts dieser Kraft ist es notwendig, andere Alternativen einzufordern; es ist ebenso möglich, sie in der kommenden Zeit zu positionieren, wenn sich um sie herum starke Bündnisse öffentlicher und privater Akteure gruppieren, die sich für soziale Gerechtigkeit, wirtschaftlichen Fortschritt und demokratische Koexistenz einsetzen.

Den Aufbau von Alternativen ins Auge fassen

Wir bestehen darauf, dass diese globale Neuordnung, die wir erleben, uns verpflichtet, den Aufbau von Alternativen ins Auge zu fassen, die einen tiefgreifenden Wandel in unserer Beziehung zur Natur, eine neue Auffassung von unserer Gesundheit und unserem Körper, eine Beziehung des Respekts vor kulturellen Unterschieden und eine neue Spiritualität auf der Grundlage von Gleichheit, Inklusion, Solidarität und Respekt für Individualitäten in einem Kontext der Freiheit und Selbstbestimmung in Betracht ziehen.

Was für eine Aufgabe – natürlich, aber wir können nicht zulassen, dass dieses schädliche Wirtschaftssystem sich wieder zusammensetzt und auf Kosten von größeren menschlichen Opfern und der Verschlechterung der natürlichen Ressourcen an Stärke gewinnt. Apokalyptische Vorzeichen, die falsche Propheten predigen, dienen nur dazu, die Fähigkeit von Kollektiven zu hemmen, ohne Diskriminierung für das Gemeinwohl zu arbeiten.

Wir müssen die Gelegenheit nutzen

Als Land liegt es an uns, auf demokratische Weise zu definieren, welche Prioritäten wir setzen müssen, um nicht nur der Pandemie, sondern auch der zukünftigen Neuordnung der Märkte und Finanzsysteme zu begegnen. Denn wenn sich die vorherrschende Situation fortsetzt, werden sich die Bedingungen der Ungleichheit und der Armut in der Welt vertiefen. Dies bedeutet eine Stärkung der staatlichen Institutionen und ihrer sozialen Entwicklungsprogramme mit Gleichheit, eine gerechte und progressive Steuerstruktur, die Maßnahmen zur Stärkung des Gemeinwohls einen wirtschaftlichen Inhalt gibt, eine effiziente institutionelle Koordinierung mit langfristigen Zielen und eine Neudefinition der internationalen und Handelsbeziehungen, die die Entwicklung auf die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen und auf Gleichheit konzentriert.

Wir dürfen daher keine Gelegenheit verpassen, den Frauen zu helfen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen und zum Aufbau einer neuen nationalen und globalen Ordnung beizutragen.

Übersetzt aus dem Spanischen, die Originalfassung lesen Sie hier.