Chronologie des Schreckens: Terror und Gewalt von Rechts in Deutschland

Trauer in Rostock am 25.02.2019: Angehörige der NSU-Opfer, Politiker und Bürger legen bei der Gedenkstunde am Todestag des NSU-Opfers Mehmet Turgut am Tatort Blumen nieder. Turgut wurde am 25.2.2004 in einem Imbiss in Rostock-Toitenwinkel vom NSU erschossen.