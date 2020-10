Chemnitz: „Die Unsicherheit durch die Corona-Pandemie ist das größte Problem“

Was sind die wichtigsten Vorhaben in den ersten 100 Tagen? Welche Weichen gilt es, neu zu stellen?

Ich erstelle in den nächsten Tagen mit meinem Team und einigen engagierten Personen aus der Stadtverwaltung einen Fahrplan, damit wir zügig langfristige Projekte, wie die Digitalisierung angehen und einige wichtige Vorhaben, wie die Einberufung eines Wirtschaftsbeirates, umsetzen können. In jedem Fall gilt es, wenig Zeit zu verlieren, da wir mitten in einem wirtschaftlichen Transformationsprozess stecken und die Corona-Lage alles zusätzlich erschwert.

Als bisheriger Finanzdezernent wissen Sie, wie sehr die Corona-Krise die Stadt belastet: Wo liegen hier die größten Probleme?

Die Unsicherheit durch die Corona-Pandemie ist das größte Problem. Weder wir als Stadt können mit einer wirtschaftlichen Entwicklung planen noch können es die Unternehmen. Gerade im Außenhandel gibt es Unterbrechungen von Warenketten, wann und wie die Wirtschaft wieder anläuft, ist ungewiss. Mit dieser Ungewissheit müssen wir leben und zugleich Impulse als Stadt setzen, dass zukunftsfähige Unternehmen in Chemnitz entstehen. Allerdings wird das bei einer angespannten Haushaltslage ein schwieriges Unterfangen.

Gesellschaftlicher und sozialer Zusammenhalt waren Themen, die Sie im Wahlkampf besonders betont haben. Was kann die Stadtpolitik dafür tun, um die Gräben in der Gesellschaft zu überbrücken?

Da müssen wir als Parteien anfangen. Wir müssen uns offen zeigen für Entwicklungen und Bündnisse, die je nach Projekten unterschiedlich sein können. Ich wurde beispielsweise von der FDP im Wahlkampf unterstützt. Das ist ungewöhnlich, aber durchaus sinnvoll, wenn man gemeinsam etwas für Chemnitz erreichen möchte. Trotzdem reagierten einige empört, als würden wir den Sozialstaat abschaffen wollen. Ich möchte aber mehr überparteiliche Bündnisse mit den demokratischen Parteien schmieden. In einem Stadtrat, in dem der Druck von rechts groß ist, muss man als Demokrat zusammenstehen und nicht sich gegenseitig bekriegen. Nur so entstehen die besten Ergebnisse für unsere Stadt.

Wie wichtig ist dabei das Rennen um die Kulturhauptstadt Europas 2025?