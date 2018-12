CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer: So reagiert die SPD

Das Ergebnis war denkbar knapp. Mit 517 zu 488 Stimmen hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer in einer Stichwahl um den CDU-Vorsitz gegen Friedrich Merz durchgesetzt. Schon in der ersten Runde hatte sie vor Merz und Jens Spahn gelegen.

Nahles: Kramp-Karrenbauer tritt in große Fußstapfen

SPD-Chefin Andrea Nahles gratulierte Kramp-Karrenbauer zu ihrer Wahl. Nach 18 Jahren Angela Merkel trete sie „in große Fußstapfen“. Mit ihrem Glückwunsch verband Nahles eine Aufforderung: „Jetzt heißt es Probleme lösen: Die Zukunft der Renten sichern, den Wert der Arbeit anerkennen, den Zusammenhalt in Europa stärken und vieles mehr.“ Dafür biete sie in der Koalition gute Zusammenarbeit an.

Auch Vize-Kanzler Olaf Scholz verband seine Glückwünsche mit der Aufforderung, für eine stabile Regierung zu sorgen. „Deutschland braucht eine Regierung, in der die politisch ja unterschiedlichen Partner konstruktiv und verlässlich zusammenarbeiten“, twitterte er.

Die CDU-Delegierten haben entschieden, knapp. Herzlichen Glückwunsch an @_A_K_K_ und eine glückliche Hand für das, was da jetzt auf Sie zukommt. Deutschland braucht eine Regierung, in der die politisch ja unterschiedlichen Partner konstruktiv und verlässlich zusammenarbeiten. — Olaf Scholz (@OlafScholz) 7. Dezember 2018

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel drückte via Twitter seinen Respekt für Kramp-Karrenbauers Arbeitsweise aus. „Sie hat klare Standpunkte und eine hohe Verbindlichkeit. Beides schätze ich sehr“, schrieb er. Natascha Kohnen, ebenfalls SPD-Vize, betonte positiv, dass die CDU weiter von einer Frau geführt wird. „Nach einer Frau wieder eine Frau an der Spitze der CDU – Immerhin etwas!“, twitterte sie. Mit Friedrich Merz habe „der Jünger des Finanzkapitals“ knapp den Kürzeren gezogen.

Barley: Heute feiern, dann geht es an die Arbeit

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann rief Annegret Kramp-Karrenbauer dazu auf, sich nach ihrer Wahl „voll auf die Regierungsarbeit“ zu konzentrieren. Ähnlich sieht es Bundesjustizministerin Katarina Barley: „Heute feste feiern, und dann geht es an die Arbeit – im Sinne einer guten Zusammenarbeit. Es gibt viel zu tun!“, schrieb sie auf Twitter.

Der Anteil der SaarländerInnen in der Spitzenpolitik wird schon selbst mir suspekt. Gratulation an @_A_K_K_. Wir vertreten verschiedene Ansichten. Aber wer die #CDU führt, trägt in besonderem Maße Verantwortung für unser Land. Daher wünsche ich nur alles Gute! #CDUbpt18 — Heiko Maas (@HeikoMaas) 7. Dezember 2018

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas erinnerte er an die „besondere Verantwortung“, die eine CDU-Vorsitzende für Deutschland trage. Einen Verweis auf Kramp-Karrenbauers Herkunft konnte sich der gebürtige Saarländer Maas dabei nicht verkneifen: „Der Anteil der SaarländerInnen in der Spitzenpolitik wird schon selbst mir suspekt.“